Rumskrot har beskadiget Den Internationale Rumstation

Rumstationen ISS er blevet ramt af et stykke rumskrot, som ikke voldte stor skade i denne omgang, men udgør et voksende problem

Rumskrot udgør en konstant fare for astronauterne på ISS, hvilket blev bekræftet tidligere på måneden, da et lille stykke rumskrot, for småt til at kunne spores, ramte rumstationen.

Skaden var ikke så stor denne gang, men for mange forskere er det blot et spørgsmål om tid, før den stigende mængde rumskrot forårsager en alvorlig ulykke.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se skaden, fra dengang rumteleskopet Hubble blev ramt af rumskrot.

Sammenstødet gik ud over ‘Canadarm 2’, en canadisk udviklet robotarm, som bruges til at justere objekter uden for rumstationen, såsom de fartøjer der bringer både astronauter og forsyninger.

Projektilet gennemborede isoleringstæppet, som sidder rundt om armen, og beskadigede selve strukturen indeni, der heldigvis stadig er funktionsdygtig.

Rumagenturer verden over holder lige nu øje med over 23.000 stykker rumskrot i kredsløb om Jorden, så ISS og andre satellitter kan advares og undgå at komme i kollisionskurs med det.

Sidste år lavede ISS hele tre undvigelsesmanøvrer, efter rettidig varsel fra Jorden, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Vi kan kun spore det største skrot, som har en diameter på over ti centimeter, men astronomer vurderer, at der er over 130 millioner menneskeskabte fragmenter i kredsløb om Jorden, og langt de fleste er for små til at spores.

Disse små rumskrotsfragmenter bevæger sig så hurtigt, at de gennemborer selv metal, og kan potentielt forvolde stor skade, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk

Brugen af Canadarm 2 vil fortsætte som planlagt, men både NASA og det canadiske rumagentur CSA vil fortsætte med at undersøge hændelsen.

