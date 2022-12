Så gammelt er Jordens vand

Vand er uundværligt for livet på Jorden, men hvor gammelt er vores vand egentlig?

Det har forskere et svar på efter at have undersøgt forekomsten af vandmolekyler i tidligt dannede solsystemer, der minder om vores eget, skriver mediet Universe Today ifølge Videnskab.dk.

Forskerne skriver, at en stor del af Jordens vand 'sandsynligvis blev dannet helt i begyndelsen af Solsystemets fødsel, da det var en kold sky af gas og støv', det vil sige for 4,5 milliarder år siden.

Vandet blev 'frosset og bevaret under de forskellige trin, der førte til dannelsen af planeter, asteroider og kometer, for til sidst at blive overført til den begyndende Jord.'

I den gigantiske sky af molekyler, der bliver til et solsystem, findes byggestenene til vand – hydrogen og oxygen. Skyen består også af andre stoffer, og så indeholder den bittesmå og iskolde støvkorn.

Kort sagt, alt det materiale, der skal blive til blandt andet planeter.

Men først skal stofferne gennemgå forskellige faser. For vands vedkommende skal hydrogen (brint) og oxygen (ilt) i en tidlig fase mødes og blive til is på de små støvkorn. Senere overgår vandet til gasform, for siden at blive til is igen.

Alle disse trin sætter deres spor i vandet gennem forskellige isotoper - det vil sige varianter af grundstoffet. Det 4,5 milliarder år gamle vand indeholder isotopen deuterium, og forskerne kalder det ’tungt vand’.

Ved at se på forholdet mellem tungt vand og alt andet vand, der findes på Jorden, kan forskerne give et bud på, hvor meget af vores vand, der stammer fra Solsystemets fødsel.

Deres skøn lyder, at det drejer sig om mellem 1 og 50 procent.

Forskningsartiklen 'We Drink Good 4.5-Billion-Year-Old Water' er publiceret i tidsskriftet GeoScienceWorld Elements.

