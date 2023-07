Sådan! 22-årige William fra Brønshøj vinder VM i ‘forsker-tetris’

Den unge dansker arbejdede non-stop i 30 timer på den kode, der skulle ende med at sikre ham en plads på podiet

Fra en computer på et teenageværelse i Brønshøj til et vundet verdensmesterskab i programmering af geometriske algoritmer.

Sådan har rejsen været for den 22-årige danske studerende William Bille Meyling, som nu kan kalde sig uofficiel verdensmester i programmering efter 30 timers søvnløs tasten af kommandoer.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Til mesterskabet var udfordringen at designe og kode en algoritme, der hurtigt kunne afdække 206 tilfældige polygoner - en to-dimensionel figur med mange kanter.

Det kan sammenlignes lidt med tetris, hvor brikkerne falder fra himlen i forskellige geometriske former.

Med andre ord skulle deltagerne til konkurrencen ‘Computational Geometry Challenge’ programmere en algoritme, der kunne finde løsninger til 206 forskellige geometriske figurer - over fire måneder.

Annonce:

- Jeg endte med at arbejde på min algoritme non-stop uden søvn de sidste 30 timer af konkurrencen og sluttede heldigvis af med at vinde, siger William Bille Meyling i pressemeddelelsen.

Læs mere på Videnskab.dk: Selvfølgelig ved jeg, hvad en kvantecomputer er - det lærte jeg da i skolen!

William Bille Meyling formåede at vinde mod 17 andre hold fra hele verden, hvoraf mange havde langt flere års erfaring end den 22-årige dansker.

- Det er jo ikke en konkurrence kun for studerende. På andenpladsen kom en garvet professor fra Frankrig, som ellers har vundet flere år i træk.

- Det er meget imponerende, at William kan slå sådan en modstander, siger lektor og forsker ved Datalogisk Institut Mikkel Vind Abrahamsen, der sammen med kollegaen André Nusser fungerede som vejleder for William Bille Meyling under konkurrencen.

Ifølge Mikkel Vind Abrahamsen er der meget at hente hos William Bille Meylings arbejde.

- Geometriske problemer af den type, som konkurrencen drejede sig om, er kendte og berygtede for at være meget vanskelige at lave algoritmer til.

Annonce:

- Det resultat, William fik lavet på de måneder, han arbejdede med konkurrencen, ligger langt ud over, hvad mange professionelle softwareudviklere nogensinde ville kunne få til at virke, siger han slutligt i pressemeddelelsen.

Andre artikler på Videnskab.dk:

QUIZ: Test din viden om IT. Hvem opfandt de mest populære programmeringssprog?

Kønsforskere: Piger opdrages til at fravælge højtlønnet IT-branche

Sådan kan en algoritme bruges til at bage de bedste brownies og udvikle lægemidler