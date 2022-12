Sådan afslører du en løgner

Det siges at være en af de mest komplicerede opgaver for den menneskelige hjerne at udføre, og børn bruger flere år på at lære det.



Alligevel kan løgnene svirre overalt omkring dig. Men der findes faktisk et trick, du selv kan bruge for at afsløre hverdagsbedragene.

Det viser en ny undersøgelse udført af forskere fra University of Portsmouth i England. De har opdaget, at det er lettere at opdage, om en person lyver, hvis du beder dem udføre en anden opgave, mens de fortæller løgnen. Altså distraherer dem:

'Vores undersøgelse viser, at løgne og sandheder kan lyde lige troværdige, så længe løgneren får god tid til at tænke over, hvad han eller hun siger. Men når muligheden for at tænke bliver mindre, lyder sandheden ofte mere troværdig', lyder det fra Aldert Vrij, professor i psykologi ved University of Portsmouth, og én af forskerne bag undersøgelsen i en pressemeddelelse.

I den nye undersøgelse blev 164 frivillige forsøgspersoner bedt om at fortælle deres holdninger til forskellige samfundsrelevante emner, der havde trukket overskrifter i nyhederne.



Herefter blev deltagerne fordelt tilfældigt i to forskellige grupper, der alle skulle udspørges om de tre emner, der optog dem mest. Den ene gruppe blev instrueret i at fortælle sandheden, og den anden gruppe blev instrueret i at lyve.



En del af dem blev desuden bedt om at huske på et syvcifret bil-registreringsnummer. Og halvdelen af den gruppe fik at vide, at de ville blive bedt om at skrive deres holdninger ned, hvis ikke de huskede cifrene korrekt.



Alle deltagerne fik mulighed for at forberede sig inden interviewet og blev fortalt, at det var vigtigt, de virkede så overbevisende som muligt. For at sætte ekstra fut i motivationen lovede forskerne desuden en pengepræmie til de mest overbevisende af dem.

Da interviewet var slut, skulle udspørgeren så vurdere, hvorvidt deltageren løj eller ej. Og resultaterne afslørede, at løgnerne var særligt nemme at afsløre, når de var blevet bedt om at huske på nummerpladen og samtidig havde fået at vide, at det var en vigtig opgave.



Her faldt de blandt andet igennem på parametre, som: 'umiddelbarhed', 'klarhed' og 'sandsynlighed'.

Ifølge forskerne virker tricket altså kun, hvis den, der lyver, føler, at den ekstra opgave er afgørende. Det kan enten ske ved at vigtigheden af opgaven bliver understreget, som det blev gjort i undersøgelsen her.



Eller, som forskerne selv foreslår det: ved at bede dem holde en ting, mens de fortæller historien. Eller den avancerede, at bede dem køre i fx en bilsimulator, mens de bliver udspurgt.



