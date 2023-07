Sådan beskytter denne hårtype dig fra hedeslag

Det betyder ikke noget for, om dine forældre elsker dig, men om du har krøller kan have indflydelse på, om du kan holde varmen ud om sommeren

Det er nok de færreste, som tænker over, hvilken praktisk rolle vores hårpragt på hovedet spiller for os mennesker.

Men det ser ud til, at særligt én slags har været yderst betydningsfuld.

Det viser sig nemlig, at tæt-krøllet hår ser ud til bedst at beskytte mod varmen ovenfra og minimerer behovet for at svede. Og den effekt kan potentielt have gjort det muligt for menneskers hjerner at vokse til nutidens størrelse, peger nyt studie på.

Hjernen bliver påvirket af varme og genererer samtidig mere af det, jo større den bliver, har tidligere forskning påvist.

Derfor har udviklingen af svedkirtler været livsvigtig, men kirtlerne ser ikke ud til alene at kunne holde menneskers kropstemperatur nede.

- Vi tror, ​​at hårpragt på hovedet gav en passiv mekanisme til at reducere mængden af ​​varme opnået fra solstråling, som vores svedkirtler ikke kunne, siger medforfatter og biologisk antropolog, Tina Lasisi, fra Pennsylvania State University til The Independent.

Nu viser deres forskning, at der ser ud til at være noget om teorien.

Ved at bruge en termisk dukke, der simulerer kropsvarme gennem elektricitet, undersøgte forskerne blandt andet, hvordan forskellige hår-teksturer påvirker forøgelsen af varme fra Solen.

Her ses dukken iført to af de fire forskellige slags hårpragt, forskerne undersøgte effekten af. (Foto: George Havenith / Loughborough University)

Dukken blev programmeret til at holde en konstant temperatur på 35 grader, og da der var styr på, hvor meget elektricitet den brugte på at opretholde temperaturen, blev der tændt lamper over dukkens hoved, som skulle efterligne solstråling og varme.

I samme ombæring fik dukken påført fire forskellige slags hårpragt:

Tæt-krøllet

Moderat krøllet

Glat

Skaldet

På den måde har forskerne kunnet modellere, hvordan forskellige slags hårpragt påvirkes af varmeforøgelse samt luftfugtighed, som de også udsatte dukken for, svarende til miljøet omkring Ækvatorialafrika, hvor det tidlige moderne menneske udviklede sig.

Og her finder de altså, at tæt-krøllet hår formentlig kan have fungeret som en tilpasning, der hjalp tidlige moderne mennesker med at holde sig kølige uden samtidig at tabe væske.

