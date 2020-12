Sådan bygger edderkopper spind uden tyngdekraft

Lyset spiller ind, men det er tyngdekraften, der er den vigtigste faktor for, at edderkopperne kan orientere sig, når de bygger deres spind

De fleste organismer klarer sig ringe i vægtløs tilstand.

Og edderkopper, som under normale forhold laver lodrette spindelvæv, hvorefter de sidder med hovedet nedad og venter på bytte, burde være helt fortabte. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af edderkoppespindenes udvikling.

Et nyt studie med arten gyldne hjulspindere (Trichonephila clavipes) viser dog, at disse edderkopper ikke behøver tyngdekraftens hjælp, for at vide hvad der er op og ned, men at de kan orientere sig kun ved lys.

Hvordan edderkopperne vil lave deres spind i et miljø uden tyngdekraft, har længe undret forskere.

Allerede i 1973 sendte man to edderkopper ud i det ydre rum for at finde ud af dette, men edderkopperne fik ingen føde, så uregelmæssigheder i deres spind kunne lige så godt skyldes deres mangel på mad og drikke.

Igen i 2008 forsøgte man, men denne gang flygtede den ene edderkop ind i den andens bur, hvorefter deres spind blev viklet sammen, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Og de bananfluer, som edderkopperne skulle æde, formerede sig så hurtigt, at de efter en måned dækkede hele glasburets overflade, så der ikke kunne tages billeder.

I 2011 fik forskerne endnu en chance, og det to måneder lange eksperiment forløb næsten fejlfrit (selvom to af de fire 'hunner' viste sig at være hanner).

Hvert femte minut blev edderkoppernes spindelvæv fotograferet, og loftslysene var henholdsvis tændte og slukkede i 12 timer ad gangen for at simulere døgnets gang.

Lysets retning viste sig at være enorm vigtigt for eksperimentet, men hvorfor det har en effekt på edderkopperne er fortsat et mysterium.

- Vi var ret heldige, i og med at lamperne sad i loftet og ikke på forskellige sider af lokalet. Ellers ville vi aldrig have opdaget lysets effekt på spindelvævenes symmetri i vægtløs tilstand, fortæller biolog Samuel Zschokke til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

- At edderkopperne har et backup-system for orientering er meget overraskende, eftersom de aldrig har været i et miljø uden tyngdekraft i løbet af deres evolution.

