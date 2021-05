Sådan fik forskere verdens største blæksprutte i kassen

Det er ikke hver dag, at kæmpeblæksputten Architeuthis dux bliver fanget på video.

Den sky blæksprutte, der kan blive omtrent 14 meter lang, er sjældent blevet observeret i det store verdenshav. Det skriver Videnskab.dk.

Kun i tilfælde, hvor blækspruttens lig er skyllet op på land, har forskere med egne øjne kunnet se det store dyr.

Havbiologer filmede A. dux i sit naturlige habitat 630 meter under havets overflade syd for Japans kyst for første gang i 2012.

I 2019 lykkedes det igen havbiologerne at filme kæmpeblæksprutten i Den Mexicanske Golf.

Fundet har de skrevet om i et studie i tidsskriftet Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, hvor de også spekulerer i, hvorfor blæksprutten er så kamerasky.

Ifølge marinbiologerne skal man finde årsagen i blækspruttens øjne. Øjnene på A. dux er tre gange så store som hos noget andet dyr i verden og er på størrelse med basketballbolde.

Der trænger ekstremt lidt sollys ned på bunden af havet, hvor blæksprutten lever.

Dens øjne har vænnet sig til at leve i mørke, og når marinbiologer kommer med kameraer og filmer den, registrerer den det med sine følsomme øjne og flygter.

For at forhindre dette, skruede forskerne ned for lyset på deres undervandskamera ’the Medusa’ og lod det stå stille i vandet, når det nåede ned på den ønskede dybde.

I stedet for et skarpt lys, brugte forskerne et rødt lys til at filme omgivelserne og kunne på denne måde udnytte, at dybhavsdyr normalt ikke kan se denne farve.

Samtidig installerede forskerne et lille blåt lys, som på afstand skulle ligne en selvlysende vandmand, der skulle lokke kæmpeblæksprutten til.

