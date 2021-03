Sådan opstår et fatamorgana

Et fatamorgana er ikke, som mange sikkert kender det fra tegnefilm, en hallucination, der opstår, når man er ved at dejse om af tørst i en ørken og så pludselig ser et vandhul eller en iskold cola.

Det kan sagtens fanges på kamera. Sådan har Steen Müller gjort, hvorefter billederne er blevet bragt på Videnskab.dk sammen med endnu flere fascinerende fatamorgana-fotos.

Fatamorganaet er faktisk et temmeligt normalt synsbedrag, der kommer af, at temperaturforholdene er vendt på hovedet, forklarer John Cappelen, der seniorklimatolog på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) til Videnskab.dk.

Normalt bliver det koldere og koldere, jo højere man bevæger sig op i atmosfæren. På den måde ‘ligger’ den kolde luft typisk som et låg ovenpå den varme luft. Derfor er der også varmere i bunden af en bjergdal end på toppen af et bjerg.

Men på strækningen mellem fragtskibet og dig, der står på kysten ligger den kolde luft fra havoverfladen under den varme luft fra det dejlige solskinsvejr, og det har skabt en såkaldt inversion - altså en omvending af de ‘normale’ forhold.

Samtidig var der vindstille på dagen, hvilket betyder, at den varme og kolde luft, der typisk vil hvirvles sammen af vinden, har ligget forholdsvist stille og været fordelt i mere stabile lag.

Det var altså vejrforholdene. Grunden til, at den optiske illusion sker, er, at lysbølger bevæger sig i forskellige hastigheder gennem forskellige temperaturer.

Da kold luft er tættere end varm luft, bevæger lyset sig langsommere gennem den kolde luft end den varme. Dermed bøjes lysbølgerne – der bevæger sig gennem den kolde luft helt ude fra skibet og ind mod kysten – nedad frem for blot at bevæge sig i en lige linje.

Med et lidt mere teknisk ord kaldes bøjningen af lyset for en refraktion eller en brydning (det bruges også om lydbølger). En brydning af lyset sker eksempelvis også, når du løfter et glas og ser, hvordan et objekt forvrænges gennem det.

I denne situation er det bare ikke et glas, der skaber brydningen, men det er den kolde luft, der forvrænger det hele. Det skaber i sidste ende den optiske illusion, der får skibet til at svæve i luften.

- Man kan sammenligne det med, hvis du står og fisker med et spyd. Der har du også en forskellig brydning af lyset mellem luft og vand, så fisken ikke er der, hvor den ser ud til at være, forklarer John Cappelen fra DMI til Videnskab.dk.

