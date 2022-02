Sådan påvirker cannabis evnen til at køre bil

I et to år langt lodtrækningsstudie har forskere undersøgt, hvordan ens køreevner påvirkes, hvis man sætter sig bag rattet efter at have røget cannabis.

Der sker en betydelig svækkelse af køreevner efter indtagelse af cannabis, men sammenhængen mellem cannabis-indtag og nedsættelse af køreevner er mere kompleks end som så, viser studiet.

Det skriver University of California San Diego i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Den simulerede køreprøve afprøvede blandt andet forsøgspersonerne evne til at holde deres linje i vejbanen, deres reaktion på forskellige opmærksomhedsopgaver og deres evne til at følge efter en anden bil.

191 forsøgspersoner delt op i to grupper deltog, og gruppen, der havde indtaget THC (det euforiserende stof i cannabis) i en cigaret, udviste »betydeligt nedsatte evner« til køreprøven sammenlignet med placebo-gruppen.

Forskellen mellem dem, der havde indtaget cannabis og placebo-gruppen, var størst efter 30 minutter til 1 time og 30 minutter, efter de havde indtaget stoffet. Den blev udlignet undervejs, og efter 4 timer og 30 minutter blev det vurderet, at der ingen forskel var i de to gruppers køreevner.

Førsteforfatter på studiet og professor i psykiatri ved University of California San Diego School of Medicine, Thomas Marcotte, forklarer i pressemeddelelsen, at selvom de, der havde indtaget THC, følte, at de var tilbageholdende med at køre efter 30 minutter, mente de ved 1 time og 30 minutter efter indtagelse, at virkningen af THC forduftede, og de var mere tilbøjelige til at køre.

- Det var på trods af, at deres præstationer ikke forbedrede sig væsentligt efter 30 minutter. Det kan indikere en falsk følelse af sikkerhed, og disse første timer kan udgøre en periode med størst risiko, da brugerne selv vurderer, om det er sikkert at gøre, siger Thomas Marcotte ifølge Videnskab.dk.

Selvom forskernes forsøg indikerer, at brug af cannabis resulterer i nedsat køreevne, er der angiveligt ingen sammenhæng mellem nedsatte køreevner, når effekten af THC først er forduftet, men stadig er at finde i blodet, skriver universitetet.

Regelmæssige cannabis-brugere udviste også i mindre grad nedsat køreevne ved forhøjet THC i blodet i forhold til mindre hærdede brugere, men kompenserede ved at ryge mere, så forskellen blev udlignet.

Fremtidig forskning skal være med til at undersøge, hvordan individuelle, biologiske faktorer spiller ind, samt hvordan personlig erfaring med cannabis også kan spille en rolle, lyder det i pressemeddelelsen.

- Professor Marcotte og kolleger demonstrerer, at i hvert fald nogle bilister har nedsatte evner i flere timer efter indtagelse. Når vi kigger fremad, skal vi undersøge mere præcist, hvem der udgør, og hvem der ikke udgør en risiko, og passende markere cannabis-medicin, udtaler Igor Grant, professor i psykiatri og medforfatter på studiet.

