Sæler laver 'Star Wars'-lyde under vandet

De brøl, grynt og andre sære vokaliseringer, som sæler laver, er åbenbart kun toppen af isbjerget af de lyde, visse sæler udtrykker sig på.

Forskere i Antarktis har nemlig opdaget en række nye, ultrasoniske lyde hos de derboende Weddellsæler, som bliver beskrevet i et nyt studie. Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af sælerne.

Ultrasoniske lyde, eller ultralyd, er lyde, hvis frekvens overstiger grænsen for, hvad mennesker kan høre.

Forskerne opdagede de nye lyde efter at have lyttet til sælerne i over to år med en særlig hydrofon (undervandslydoptager), som kunne oversætte lydene til noget hørbart.

- Weddellsælernes kalden skaber nogle utrolige, næsten overjordiske lydlandskaber under isen, fortæller førsteforfatteren på studiet, Paul Cziko, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

- Det lyder virkelig, som om man er midt i en rumkamp i Star Wars, med laserstråler og det hele.

Mennesker kan høre lyde i frekvensen 20 til 20.000 hertz (20 kHz) men de fleste af de nyligt opdagede sællyde var godt over 21 kHz med en særlig skinger lyd, som næsten rundede 50 kHz.

Før disse ultrasoniske kald blev opdaget, kendte man til 34 sællyde, som alle er lyde, mennesker kan høre, men nu har forskerne tilføjet 9 ultrasoniske lyde til listen over sælernes vokaliseringer.

Hvad de ultrasoniske lyde betyder er forskerne endnu ikke sikre på, da det er første gang, at sådanne lyde er dokumenteret i sæler, men måske er lydene en måde at kunne overdøve potentiel støj på de lavere frekvenser.

En anden hypotese går ud på, at lydene ligesom hos flagermus bliver brugt til ekkolokation for at navigere i de mørke antarktiske vande, hvor Weddellsælerne nogle gange dykker mere end 600 meter ned for at jage.

Foreløbig har forskerne dog ikke beviser for nogen af hypoteserne.

