Sære sex-signaler: Giraffer smager på tis

Tis på tungen gør han-giraffer i stand til at opfange sex-signaler, viser et studie

Hunnerne går ikke i løbetid, har ingen fast yngletid og sender ingen særlige signaler til hannerne, når de vil parre sig.

Verdens højeste pattedyr, girafferne, gør det altså svært at lure, hvornår det er tid til sex. Men nu har forskere observeret, hvordan giraf-tyre, altså hannerne, på særlig vis tager initiativet og finder ud af, om hunnerne er klar.

Det skriver University of California i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Ude på savannen i Namibias Etosha National Park observerede to forskere, hvordan giraf-tyrene testede, om hunnerne var klar til at parre sig.

Girafferne stod samlet ved vandhuller, og med blide skub, nus og snus ved hunnens kønsorganer får giraf-tyrene ofte hunnerne til at tisse i omkring 5 sekunder.

Annonce:

Imens stikker giraf-tyren sin tunge frem for at ramme urinen og laver en såkaldt flehmen-grimasse, hvor han krøller sin overlæbe tilbage og blotter tænderne, forklarer forskerne i det nye studie, udgivet i tidsskriftet Animals, ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Havde Marius en sjæl?

Studiet giver den hidtil mest præcise forståelse for, hvad der sker, når giraf-tyrene flehmer.

En adfærd, som også andre pattedyr har, såsom heste, geder og katte. Men mens de andre dyr snuser til urinen fra jorden, må girafferne stikke tungen frem på grund af deres særlige krop, som gør det besværligt at få hovedet helt ned til jorden, fortæller studiets hovedforfatter, Lynette Hart, professor i befolkningssundhed og reproduktion ved University of California i USA.

- Derfor er de nødt til at skubbe til hunnen og effektivt sige: 'Vær venlig at tisse nu'. Og det vil hun ofte. Han er nødt til at få hende til at samarbejde. Hvis ikke, ved han, at der ikke er nogen fremtid for ham i hende, uddyber hun i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Annonce:

Hvis han får hunnen til at tisse og fanger noget af det på sin lange tunge, vil dufte og sex-feromener fra hunnens urin bevæge sig til et sanseorgan i giraf-tyrens næsehule. Og mens det sker, flehmer han og vurderer, om hungiraffens duft og feromener signalerer, om det er tid til parring eller ej.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Naturens vilde overlevere: Disse dyr nægter at dø

Forbløffede astronomer: Miniput-atlet har kæmpe ring

Kan du kysse dig til en kønssygdom?