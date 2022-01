Særlig 'sylte': Sådan holdt 2000 år gammelt foster sig i mumie

Forrige år kunne arkæologer for første gang præsentere fundet af et mumificeret foster, der lå gemt inde i maven på en lige så mumificeret egyptisk mor.

Siden har forskere forsøgt at finde ud af, hvordan det har kunnet lade sig gøre, at fosteret er forblevet så velbevaret inde i livmoderen hos den gravide mor, der menes at have været død i mere end 2.000 år.

Angiveligt skal forklaringen findes i en særlig proces, hvor kvindens livmoder er blevet mere syreholdig over tid og på den måde har bevaret fosteret - lidt på samme måde, som når man sylter et æg.

Sådan lyder det i et nyt studie, der er udarbejdet af Warsaw Mummy Project, skriver Videnskab.dk.

- Fosteret forblev uberørt i livmoderen og begyndte at, lad os sige, ‘sylte’. Det er ikke den mest æstetiske sammenligning, men det formidler idéen, forklarer forskerholdet, ledet af af bio-arkæolog Marzena Ożarek-Szilke fra University of Warsaw og arkæolog Wojciech Ejsmond fra Polish Academy of Sciences, på deres blog, ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Gravid mumie opdaget for første gang nogensinde

Forskerne fortæller, at blodets PH-værdi i et lig - herunder også i fosterets - falder betydeligt over tid og bliver mere syreholdigt, mens koncentrationen af ammoniak og methansyre (HCOOH) stiger over tid.

Hertil har indholdet af natron, en saltholdig blanding, som de gamle egyptere havde for vane at mumificere afdøde med, medført, at mængden af ilt i livmoderen har været meget lille.

- Slutresultatet er en næsten hermetisk forseglet livmoder med fosteret indeni, forklarer forskerne, skriver forskerne på bloggen ifølge Videnskab.dk.

Med resultaterne er det ifølge forskerne bag ikke utænkeligt, at gravide mumier kan gemme sig rundt omkring på museer. For fremtiden kan man derfor foretage skanninger af vævet i livmoderen, hvis mumie-fostre skal findes, lyder det fra forskerne bag.

