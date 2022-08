Salami-astronomi: Fransk fysiker tager fusen på Twitter

Den seneste måned har verden været på den anden ende over de fantastiske billeder af fjerne galakser og utrolige stjernetåger, som rumteleskopet James Webb har sendt hjem.

Men mindre kunne åbenbart gøre det, skriver Videnskab.dk.

Det har en fransk fysiker i hvert fald bevist, da han lagde et billede op på sin Twitter, som, han hævdede, forestillede stjernen Proxima Centauri.

- Hvilket detaljeniveau... En ny verden afsløres dag for dag, skrev Etienne Klein, der udover at være en anerkendt forsker også er direktør for Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) i Frankrig.

Der var bare lige ét problem - det billede, forskeren lagde på Twitter, forestiller ikke stjernen Proxima Centauri.

Læs mere på Videnskab.dk: Sensation: Beboelig planet fundet hos Solens nabo Proxima Centauri

Der er derimod tale om et nærbillede af en skive chorizo.

Annonce:

- følge kontemporær kosmologi er der intet objekt i familie med spansk charcutteri, der eksisterer nogle andre steder end Jorden, skrev fysikeren spøgefuldt et par dage efter i endnu et tweet.

Selvom billedet af den krydrede skive pålæg har skabt meget røre, så er Etienne Klein ikke den eneste, der har set et ganske almindeligt objekt og tænkt over ligheden med stjernehimlen over os.

Elon Musk var således ude allerede for en måned siden med en joke rettet mod NASA:

Selvom nogle kunne føle sig truffet over at være blevet 'narret' af en ellers troværdig kilde, så har Etienne Klein understreget, at hans tweet foruden at være »en videnskabsmands morsomhed« også skulles opfattes som en reel opfordring til ikke skal tro på alt, hvad vi ser og læser.

Og det er jo generelt et godt råd.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Superteleskop fortsætter fantastisk fotosafari og deler 4 nye postkort fra rummet

Vacciner mod abekopper: Hvordan virker de, og hvor godt forebygger de smitte?

Kæmpepotentiale: Virus slår skadelige tarmbakterier ihjel