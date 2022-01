Saturn-måne kan skjule liv i underjordisk hav

Astronomer har fået god grund til at tro, at Saturns måne Mimas skjuler et hav under sin hårde overflade

Saturn har officielt 53 navngivne måner - og 29 måner, der venter på at blive godkendt.

En af de større (og officielle) måner, Mimas, ligner bemærkelsesværdigt meget Dødsstjernen fra Star Wars, hvis den havde stået på et lager og samlet støv i et par milliarder år.

Men det er ikke det eneste besynderlige ved månen.

Astronomer har opdaget, at Mimas slingrer på en besynderlig måde, der får forskerne til at mistænke, at månen gemmer på et flydende hav under overfladen.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Hvis astronomerne får bekræftet deres mistanke, vil Mimas blive en del af 'klubben' ’IWOWs’ (interior water ocean worlds), som månerne Europa (Jupiter) og Enceladus (Saturn) allerede er med i.

- Mimas' overflade er dækket af adskillige kratere, hvilket, vi troede, var frosne blokke af is, siger Alyssa Rhoden, der er geofysiker ved Southwest Research Institute i Texas, USA, til Science Alert og fortsætter:

- ’IWOW’-er som Enceladus og Europa har revner og viser tegn på geologisk aktivitet. Det viser sig, at Mimas' overflade har narret os, og vores nye forståelse er med til at udvide definitionen af potentielle levedygtige verdener i og uden for vores solsystem.

