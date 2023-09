Schweizisk grusgrav gemte på romerske ruiner

Arkæologer har gjort et opsigtsvækkende fund fra romertiden for foden af Alperne

For første gang i næsten hundrede år har arkæologer opdaget rester af ældgamle romerske mure og velholdte genstande fra romertiden for foden af Alperne i Schweiz.

Det nyopdagede fund dukkede op under udgravningen af en grusgrav i den schweiziske kommune Cham og kan kaste lys over romersk liv i området for 2.000 år siden.

Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

Et hvidt telt ved udgravningen dækker nogle af de ældgamle romerske mure, der har ligget skjult under jorden, og som engang har dannet rammerne for en romersk bygning.

Beskyttet under et hvidt telt er dele af den ældgamle romerske mur blottet. (Foto: ADA Zug/David Jecker)

Murene strækker sig over et område på omkring 500 kvadratmeter, men hvad romerne nøjagtig byggede der, er stadig uklart.

- Vi kender kun til få levn af denne art fra romertiden i den præalpine region, men den relativt gode bevaring af resterne er forbløffende, siger Christa Ebnöther, professor i arkæologi ved University of Bern, Schweiz, i en pressemeddelelse fra regionen Kartonen Zug.

Arkæologer afdækker de dele af den romersk mur, der ligger lige under skovbunden. (Foto: ADA Zug/David Jecker)

De ældgamle mure er ikke det eneste levn fra den romerske fortid, som arkæologerne fandt på stedet.

Andre værdifulde genstande blev også gravet frem, heriblandt en sølvmønt fra den tidligere romerske diktator Julius Cæsars tid, et guldfragment, der kan have tilhørt et smykke, skår fra et glaskar og stykker af terra sigillata, en slags keramik fra antikken.

Også fragmenter af amforaer, som er en græsk vase med hals og to hanke, dukkede frem. De har øjensynligt indeholdt vin, olivenolie og fiskesauce og vidner om en omfattende handel – også i dette område – i romertiden.

- Disse brikker i puslespillet gør det muligt at spore vores forfædres liv og forstå vores historie bedre, siger Karin Artho, leder af Kontoret for Monumentbevaring og Arkæologi i Kantonen Zug, i pressemeddelelsen.

