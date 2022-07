Se årets største supermåne i aften

Hvis du kender en varulv, må du hellere lige give ham eller hende et praj. Det kunne jo være, pågældende havde glemt at kigge på kalenderen.

For i aften er det fuldmåne, når Bukkemånen klokken 20.38 dansk tid når sit højeste punkt.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Fuldmånen i juli bliver den tredje fuldmåne i træk, som også er en supermåne. Denne titel dækker over en fuldmåne, hvor Månen er tættest muligt på Jorden i sin bane omkring den - et punkt, som også bliver kaldt for periapsis

Dette punkt har Månen dog allerede nået omkring klokken 11 dansk tid i dag ifølge Live Science. Men det vil dog ikke ændre på, at Månen i aften vil blive et særlig smukt syn.

For på grund af den tætte placering på Jorden fremtræder supermåner større for os hernede. Derudover ser det ud for os, som om den lyser op til 16 procent skarpere end den gennemsnitlige fuldmåne, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Fuldmånen i august, Størmånen, bliver året sidste supermåne i år.

