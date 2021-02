Se lige detaljerne! Nyt billede af Månen imponerer

Forskerne har taget billedet fra Jorden ved hjælp af en et nyt og kraftfuldt instrument

Et nyt ruminstrument kan være vejen til at give os mere detaljefyldte radarbilleder i fremtiden.

Raytheon Intelligence & Space, der er en del af det amerikanske luftfartkonglomerat Raytheon Technologies, har udviklet instrumentet for Green Bank-teleskopet i West Virginia i USA, og det nye værktøj er særdeles kraftfuldt.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Ved at lade radarsignaler ramme Månens overflade kan det nye instrument tage billeder i høj opløsning, hvor man kan se objekter, der er helt ned til en størrelse af fem meters bredde.

Med denne ‘Proof of concept’-teknologi håber forskerne bag, at man i fremtiden kan komme til at undersøge objekter så langt væk som til planeten Neptun.

Forskerne har brugt teknologien ’imaging radar’, hvor man bruger en radar til at skabe todimensionelle billeder. Ved hjælp af radiobølgelængder og en antenne til at opfange signalerne kan man tage detaljerede billeder.

Selvom teknologien ikke er ny, forsøger forskerne at presse den til det yderste.

Det detaljerede fotografi af Månens overflade tog forskerne i november sidste år. Her sendte forskere et radarsignal mod Månen – nærmere bestemt landingsstedet for rumfartøjet Apollo 15.

I fremtiden håber forskerne at kunne tage billeder af andre planeters måner, der kan gøre os klogere på Solsystemet.

