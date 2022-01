Se vanvittige billeder af nordlys: Fotokonkurrence hylder det vilde fænomen

Rød, grøn, gul og lilla. Der er nærmest ingen grænser for hvilke farver nordlys kan have!

Nordlys - det grønne, glimtende bølger, der bryder frem på en mørk nattehimmel og væder alt i sit mærkværdige skær.

Fænomenet, der opstår, når elektrisk ladede partikler fra Solen rammer Jordens magnetfelt, giver et spektakulært syn for dem, der er så heldige at opleve det.

Har man endnu ikke haft muligheden, kan fotokonkurrencen 2021 Northen Lights Photographer of The Year, der hvert år hylder de bedste billeder af nordlys, være et lille plaster på såret.

Konkurrencen giver nemlig muligheden for at dykke ned i dette års 25 flotteste billeder af naturfænomenet, skriver Videnskab.dk.

Billederne på dette års liste er taget i hele verden, herunder USA, Canada, Rusland, Finland, Sverige, Norge, Island, Australien og New Zealand, af 25 forskellige fotografer med 13 forskellige nationaliteter.

Nordlys-sæsonen strækker sig fra september til april på den nordlige halvkugle, mens den går fra marts til september på den sydlige,

Billederne til fotokonkurrencen udvælges hvert år af bloggen Capturer the Atlas.

Fotografen Larryn Rae vandrede rundt i området Lake Tekapo i New Zealand, da der pludselig poppede beskeder op på mobilen, der fortalte, at der var mulighed for polarlys. Hun satte kursen ned mod søbredden, hvor hun fangede lyset, mens Solen var på vej ned, og nattehimlen begyndte at vise sig.

I et par timer gav det et denne flotte palette af lys, der dansede på himlen over søen.

Foto: Larryn Rae

Fotografen Joshua Snow har fanget billedet her, da han var på tur i det bjergrige Yukon-område i det vestlige Canada.

Foto: Joshua Snow

Også fra den sydlige halvkugle er polarlyset synligt. I Australiens sydligste stat, Tasmanien, har fotografen David Oldenhof fanget billedet her.

Foto: David Oldenhof

