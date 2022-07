'Seriemorder'-hvaler jager hvidhajer: Har dræbt mindst 8

To spækhuggere har jaget hvidhajerne væk fra et område ud fra Sydafrikas kyst.



En drabelig duo myrder løs, sprætter deres ofres maver op for at spise leveren - enkelte gange spiser de også hjertet.

Deres kroppe er dækket af ar fra alle de blodige kampe, og ingen ved, hvorfor de gør det.

Det lyder som en halvplat gyserfilm, men faktisk handler det om to spækhuggere ved navn Styrbord og Bagbord, der huserer ud for Gaansbai-kysten i Sydafrika.

De har tilsyneladende set sig sure på hvidhajer. Siden 2015 har de nemlig dræbt otte hvidhajer og med undtagelse af én gang ædt deres lever - og det er bare de ofre, der er blevet fundet.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Spækhuggere er kendt som nogle blodtørstige væsner, der jagter stort set alt i havet.

Men det er usædvanligt, at det har konsekvenser for et helt levesteds fødekæde.

Læs mere på Videnskab.dk: Aldrig før observeret: Video viser, at spækhuggere dræber og æder blåhvaler

Det er ikke desto mindre, hvad der er sket ifølge et nyt videnskabeligt studie udgivet i African Journal of Marine Science.

Hvidhajerne, der ellers plejer at være øverst i fødekæden, er nemlig flygtet fra området i stor stil.

Gaansbai-kysten er en populær destination for haj-fans, men færre og færre hvidhajer bliver spottet. Også de hvidhajer, der har fået sat en elektronisk sender på, holder sig væk fra området.

'Des mere de to spækhuggere er i området, desto mere holder hvidhajerne sig væk' skriver hovedforfatter og seniorbiolog ved Dyer Island Conservation Trust, Alison Towner, i studiet ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Monsterhajen megalodon jagede måske kaskelothvaler



Det påvirker økosystemet. En ny og mindre haj, silkehajen er rykket ind, efter hvidhajens exit. Det risikerer at sende en rystelse gennem hele fødekæden med ukendte konsekvenser til følge.

Det er uvist, hvilke langsigtede konsekvenser af de to spækhuggeres hærgen ellers kan få. På trods af det fortsætter Styrbord og Bagbord ufortrødent, skriver Videnskab.dk.

Hvad deres mærkværdige adfærd skyldes er endnu uvist. Forskernes foreløbige bud er, at de er en del af en underart af spækhuggerfamilien, som er specialiseret i at jage hajer. De to spækhuggere er sandsynligvis rykket til Gaansbai på grund af fødemangel der, hvor de kom fra.

Det er nødvendigt med flere undersøgelser, før hvalmordmysteriet kan blive endegyldigt løst.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Kan jeg bade, lige efter jeg har spist?



Derfor bør du tage på festival



Tour de France i Danmark: Kan det betale sig?