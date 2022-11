Set for første gang i 140 år

Vi skal helt tilbage til 1882, siden nogen sidst så den yderst sjældne fasandue. Men nu er den spottet og filmet på Fergusson Island, en ø i landet Papua Ny Guinea.

Det skriver mediet ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

Det overraskende syn, som er fanget af et installeret kamera, er som »at finde en enhjørning,« siger ornitolog og medleder af ekspeditionen John Mittermeier til ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

Ekspeditionsholdet har sat flere kameraer op rundt omkring på øen for netop at dokumentere sjældne arter.

Og videoskuddet af den sjældne fasandue forbløffer også en anden af ekspeditionens medledere Jordan Boersma, ornitolog og postdoc ved Cornell Lab of Ornithology. Han regnede med, at chancen for at fange netop den art på film, var mindre end én procent.

Det exceptionelle fund vækker håb for, at flere tabte arter, som vi ikke har set i mange årtier, vil dukke op.

- Udover håbet om, at vi kan finde andre mistede arter, kan den detaljerede information, som holdet har indsamlet, skabe grundlag for, at vi kan bevare den her ekstremt sjældne fugl, som kan være stærkt truet sammen med de andre unikke arter på Fergusson Island, fastslår Roger Safford, senior program manager for Preventing Extinctions hos organisationen BirdLife International til ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

