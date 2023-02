Sjældent syndrom: Udviklede udenlandsk accent

En tumor i hjernen fik en amerikansk mand til at udvikle en tyk, irsk accent

20 måneder efter sin diagnose med prostatakræft skete der for få år siden noget mærkeligt for en amerikansk mand i 50’erne.

På trods af, at han hverken nogensinde har besøgt Irland eller har irsk afstamning, ændrede hans amerikanske accent sig gradvist til at blive udpræget irsk. Det har et nyt studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet BMJ Case Reports, undersøgt.

Lidelsen kaldes ‘udenlandsk accent syndrom’ og er særdeles sjældent. Særligt når det skyldes kræft, da der faktisk kun findes to andre, kendte tilfælde, hvor syndromet blev udløst af kræft.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Den amerikanske mand havde i begyndelsen ikke tegn på spredning til hjernen. Først senere inde i kræftforløbet begyndte MR-skanningerne at indikere en tumor i hjernen.

Forskerne mener derfor, at det ikke nødvendigvis var tumoren i hjernen, der udløste syndromet.

I stedet mistænker de et sjældent syndrom, der gør, at kræft, der findes uden for hjernen, kan udløse en immunreaktion, der kan påvirke nervesystemer i hjernen på afstand. Det kaldes for ‘paraneoplastisk neurologisk syndrom’.

Forskerne mener altså, at kræften allerede var i gang med at påvirke hjernen til at skifte accent, før tumoren opstod i hjernen.

På trods af kemoterapi og strålebehandling fik den amerikanske mand det desværre ikke bedre. Kræften lammede gradvist hans krop og til sidst døde han. Den tykke, irsk accent beholdt han helt til det sidste.

Der findes få eksempler på udenlandsk accent syndrom i verden, men en dansk-canadisk kvinde oplevede på et tidspunkt en ændring i sin dialekt efter et slagtilfælde. Det har Videnskab.dk skrevet en artikel om, som du kan læse her.

Selvom historier om udenlandsk accent syndrom ofte får meget opmærksomhed i medierne, vil syndromet i de fleste tilfælde ikke give patienten en direkte accentændring.

De fleste tilfælde giver mere tilfældige og generiske ændringer til patienternes måde at tale på, der ikke nødvendigvis har et særlig geografisk tilhørssted.

