Sjældne diamanter skabes ud af døde organismer

Ikke alene er diamanter planetens bedst markedsførte ædelsten.

Nu tyder et nyt studie fra Curtin University, Australien, på, at vi stadig har meget at lære om, hvordan diamanter kan dannes. Der er nemlig fundet en sjælden type diamanter, dannet dybt i jordens kappe, som består af organisk kulstof – altså kulstof, der engang var levende.

Det skriver universitetet i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har undersøgt diamanternes såkaldte δ13C (delta carbon 13, red.) isotopsignatur for variationer. På den måde kan man nemlig fastslå, om kulstoffet er organisk – altså kommer fra noget levende – eller uorganisk.

Forskere har før fundet organisk kulstof i oceaniske diamanter, altså diamanter, der opstår under det enorme pres i klipper på havets bund. Det er til gengæld første gang, det også bliver fundet i dybe kontinentale diamanter. Denne type diamanter opstår et sted mellem 300 og 1.000 kilometer under Jordens overflade.

Fundet glæder den ene forfatter bag studiet, ph.d. Luc Doucet:

'Man kommer til at tænke på ordsproget om, at én mands skrot er en andens guld - dette studie afdækker jo, at Jordens motor faktisk omdanner organisk kulstof til diamanter flere hundrede kilometer under overfladen,' fortæller han, ifølge Videnskab.dk.

Det er dog ikke primært genbrugsvinklen, der begejstrer forskerne. De nye opdagelser kan nemlig også være med til at blotlægge mere om planetens geologiske historie.

Diamanterne opstår ganske vist langt uden for menneskelig rækkevidde, men transporteres fra havets bund og kappens dybder via såkaldte ’mantle plumes’ – en ansamling af usædvanligt varm magma.

Magma er almindeligvis ‘kun’ mellem 700 og 1.300 grader varmt, men i disse mantle plumes kan det blive helt op til 1.600 grader varmt. Dermed kan disse ‘lommer’ presse sig op gennem Jordens indre, op mod overfladen.

Studiets anden forfatter, professor Zheng-Xiang Li, glæder sig over implikationerne:

'Dette studie hjælper os ikke kun med at forstå Jordens kulstofkredsløb, men har også potentiale til at blotlægge hemmeligheder om Jordens dynamiske historie, ved at afdække disse ’mantle plumes’ tidligere placeringer. Dette kan vi opnå ved at kortlægge spredningen af både kontinentale og oceaniske diamanter,' fortæller han, ifølge Videnskab.dk.

