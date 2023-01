Sjov video: Så langt kan du kaste en bold på andre planeter

I disse år bliver vi hele tiden klogere på, hvordan livet på andre planeter vil være for os mennesker.

Og nu ved vi også, hvor langt vi ville kunne kaste en baseball forskellige steder i det ydre rum.

Det viser astronomen James O’Donoghue i en nye video baseret på hans egne beregninger.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

- For tiden er vi i stand til at opleve det ydre rum gennem billeder og videoer. Den her type videoer er lavet til at give mere til oplevelsen. Især følelsen af kræfterne på de andre verdener, siger James O'Donoghue, der som astronom arbejder for Japan Aerospace Exploration Agency, til Insider ifølge Videnskab.dk.

På Jorden kan en gennemsnitlig person uden øvelse kaste en bold 41 meter i en bue, der på sit højeste er 10 meter over jorden, ifølge astronomens beregninger. Helt andre muligheder ville vi have, hvis vi var på dværgplaneten Pluto.

På Pluto er der nemlig en relativ svag tyngdekraft, som ifølge beregningerne ville gøre det muligt at kaste en baseball 667 meter i en bue, der på sit højeste er 167 meter over Jorden.

Det ville gøre det muligt at kaste bolden over Keopspyramiden i Egypten, der er 139 meter høj.

Omvendt ville vi kun kunne kaste en baseball 16 meter på Jupiter, hvor bolden ikke ville nå højere end fire meter over overfladen.

