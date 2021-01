Sjovt abestudie: Aber hader at give op

Det er et dokumenteret fænomen hos mennesker, at vi ikke bryder os om at droppe noget, som vi har brugt mange timer, kræfter og penge på, også selvom det er den eneste fornuftige mulighed.

Fænomenet hedder ‘sunk cost’, og ifølge et nyt studie lavet på makakaber og kapucineraber har de det på nøjagtig samme måde.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

At fænomenet også afspejles hos aberne, tyder på, at det er et dybt ankret evolutionært træk, når vi forsøger at vride en gevinst ud af noget, vi allerede har brugt meget energi på - selv når det ikke kan lade sig gøre.

I studiet skulle aberne med et joystick følge et bevægende mål på en computerskærm og blev belønnet med en snack, hvis det lykkedes.

Hvis ikke, skulle de starte forfra i en ny runde.

En runde varede enten 1, 3 eller 7 sekunder. Aber opfatter et sekund som længere tid end mennesker, og de fleste runder varede kun 1 sekund.

Hvis aberne ikke nåede målet inden for det første sekund, ville det være mere effektivt for dem at opgive runden (ved ikke at bevæge joysticket) og i stedet lade runden begynde på ny.

De fleste af aberne fortsatte dog, særligt makakaberne, hvis de allerede havde brugt tid på en runde.

- De blev ved 5 til 6 gange længere end optimalt, fortæller hjerneforsker Sarah Brosnan ifølge ScienceAlert og uddyber, at jo længere tid aberne havde brugt på en runde, jo mere tilbøjelige var de til at blive ved, indtil runden sluttede. Det skriver Videnskab.dk.

Som reflekterende væsener burde vi mennesker måske have lettere end aberne ved at stoppe noget, som ikke gavner os, selvom vi har brugt meget energi på det, men som studiet tyder på, kan det være svært.

