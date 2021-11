Skæg-studie: Stort fuldskæg er ikke lig med mere testosteron

Få ting er mere maskulint end et stort, busket fuldskæg. Men et fuldskæg er ikke ensbetydende med høje mængder af det mandlige kønshormon, viser et studie

Et stort, langt fuldskæg er måske ikke ensbetydende med et højt niveau af testosteron – det mandlige kønshormon.

Det er ellers en ret udbredt tanke, at mandens skæg er sammenligneligt med påfuglehannens farvestrålende hale - noget, der signalerer maskulinitet, dominans og et højt niveau af testosteron, men ny forskning punkterer potentielt den myte.

Et nyt studie har hverken fundet nogen sammenhæng mellem længden af skæg og mænds testosteronniveau, eller mellem skæglængde og selvforståelse - altså om dem med stort fuldskæg ser sig selv som mere dominerende.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Forskerne bag studiet skaffede data fra 97 unge, fysisk aktive mænd.

Testosteron kan blive påvirket af mange forskellige ting, så forskerne sørgede blandt andet for, at forsøgspersonerne hverken havde røget, drukket alkohol eller dyrket motion 24 timer før studiet.

Forsøgspersonerne skulle først og fremmest svare på spørgsmål om deres alder, vægt, højde og ‘skæghed’, som også blev målt af forskerne med en digital skydelære, der kunne opnå en resolution på 0,01 millimeter, så de ret præcist kunne måle længden af skæg.

Herefter skulle de cykle på motionscykel i 12 minutter, mens de besvarede spørgsmål, der kunne give en indikation om deres selvforståelse, og så aflevere en ny spyt-test.

Spørgsmålene skulle give en idé om, hvorvidt deltagerne mente, at de var dominerende. Det var blandt andet spørgsmål, der lød: ‘Jeg får ofte overtalt folk til at gøre, som jeg siger’ og ‘Det er mig, der påvirker andre, og ikke omvendt’.

Studiet viste, at der ikke var nogen sammenhæng mellem længden af skæg og niveau af testosteron eller selvforstået psykologisk dominans overfor andre.

Studie påviste heller ikke omvendte forhold: At folk bruger et langt skæg til at skjule et lavt niveau af testosteron.

Forskerne foreslår i stedet, at skæg faktisk bare er en strategi i forhold til, hvordan man vil præsentere sig selv og ens æstetik, og at det kun er baseret på vores kulturelle normer og slet ikke har at gøre med nogen form for evolutionær signalering.

Forskerne undersøgte ikke mængden af skæg, men længden, og altså heller ikke, om testosteron har betydning i forhold til, om man kan få skæg eller ej.

