Skanning af Mælkevejen viser ingen tegn på aliens

Australske forskere har scannet et gigantisk område i midten af Mælkevejen for radiobølger, der kunne være tegn på intelligent liv.

Scanningen fokuserede på 144 kendte exoplanet-systemer, men omfattede også en bredere søgning blandt over tre millioner stjerner ved galaksens midte.

Resultatet: Stilhed.

Det skriver mediet Universe Today, ifølge Videnskab.dk.

Oftest leder astronomer efter biosignaturer, når der skal søges efter liv i universet. Biosignaturer er molekyler eller isotoper, der kan være tegn på liv.

Læs mere på Videnskab.dk: Er der liv i rummet? Vi har spurgt fem forskere

Teknosignaturer derimod er effekten af brugen af teknologi. Det kunne for eksempel være chlorflourcarbomner (CFC), der her på Jorden tidligere blev brugt i kølemidler og er kendt for at ødelægge ozonlaget. En anden er radiobølger, der formodentlig kan opstå tidligt i en civilisations udvikling, skriver Universe Today.

Vi mennesker har udnyttet radiobølger til at lede efter aliens, lige siden radioen blev udbredt i begyndelsen af forrige århundrede. Indimellem sker der mærkelige udsving i forskernes data, der ikke umiddelbart ser ud til at stamme fra sorte huller, andre galakser, stjerner eller andre kosmiske fænomener.

Men heller ikke denne gang har astronomerne fanget aliens i deres radiobølge-net.

Inden du forestiller dig, at du sandsynligvis er omkranset af et uendeligt dødt og koldt rum, så viser resultaterne altså ikke andet, end at der med de begrænsede metoder og viden, der er tilgængelig lige nu, ikke har været muligt at finde grønne mænd og kvinder i Mælkevejens midte.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Mere end hver fjerde kvinde har været udsat for partnervold

Hvorfor bliver jeg ikke smittet med corona?

Derfor har Elon Musk lige mistet næsten alle sine nye Starlink-satellitter