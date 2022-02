Sket igen: Forskere opdager 'trojansk' asteroide

For kun anden gang kan astronomer nu bekræfte, at en asteroide har bevæget sig ind i Jordens bane om Solen

Jorden suser som bekendt i kredsløb rundt om Solen, og nu har vi tilsyneladende fået selskab af en asteroide, der er suset forbi og nu er blevet en del af samme bane.

Asteroiden har fået navnet 2020 XL5, og angiveligt skulle det blot være anden gang nogensinde, at et objekt af denne type er blevet bekræftet i Jordens kredsløb omkring solen.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Astronomerne kalder asteroiden for en trojansk asteroide, idet den suser ind og bliver en del af andre, større planeters kredsløb i Solsystemet. Det forventes, at 2020 XL5 vil blive hængende i vores kredsløb i mindst 4.000 år, før den suser videre igen.

- Opdagelsen af en anden Jord-trojansk asteroide kan måske forbedre vores viden om dynamikkerne i denne lille population, skriver forskerne i studiet, ifølge Videnskab.dk.

- Ved at sammenligne naturen bag kredsløbene på de to Jord-trojaner, vi indtil videre kender til, er vi bedre i stand til at forstå mekanismerne, der ligger til grund for deres forbigående stabilitet.

Der er områder rundt om Solen, hvor tiltrækningskraften mellem Solen og Jorden balancerer på sådan måde, at små objekter som 2020 XL5 kan slynge sig ind og blive ‘holdt fast’ i samme bane.

Mens der endnu kun er registreret to af slagsen, der deler kredsløb med Jorden, har forskere tidligere dokumenteret op over 11.000 trojanske asteroider, der suser rundt i bane med Jupiter. Neptun har 32, Mars har ni, mens Uranus har en enkelt.

Astronomerne har også løbende lavet observationer af den nye, trojanske asteroide, og angiveligt er der tale om et stykke sten, der måler lige over en kilometer (1.180 meter).

2020 XL5 kan hjælpe forskere med at blive klogere på fænomenet med asteroider, der flyver ind i andre planeters kredsløb, fortæller astronom Cesar Brieno til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Måske kan de endda give vigtig viden om fremtidens rumrejser, idet de kan blive »billigere at nå end Månen,« udtaler han.

- De kan måske blive ideelle baser for avanceret udforskning af Solsystemet, eller de kan endda være en kilde til ressourcer.

