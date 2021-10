Skildpadde omringet af tusindvis af fisk: Årets vildeste havfotos kåret

Under havoverfladen gemmer havet på alverdens vidundere, naturens brutalitet og skønhed, samt en uendelig kamp for at overleve.

Vi får et glimt af disse begivenheder ved fotokonkurrencen Ocean Photography Awards, der netop har uddelt priser til årets bedste, mest dramatiske, vigtigste, mest tankevækkende eller smukkeste fotografier.

Målet med prisuddelingen er både at vise havets skønhed, og hvad der truer det vigtige økosystem, skriver Videnskab.dk.

Skildpadde omringet af fisk

Vinderbilledet i hovedkategorien, som du kan se øverst i artiklen, forestiller en grøn havskildpadde, der er totalt omringet af indiske glasfisk. Skildpadden hører til en af fire arter, man kan finde ved Ningaloo Reef i Vestaustralien.

- Vi var i gang med at snorkle, da en af mine venner fra arbejdet ringede og fortalte, at der var en skildpadde i en fiskestime under en klippeafsats omkring 10 meter under vandet.

- Da jeg dykkede ned for at se skildpadden, svømmede fiskene perfekt i en cirkel rundt om skildpadden, siger Aimee Jan, der tog vinderbilledet, til Ocean Photography Awards, skriver Videnskab.dk.

- Da jeg kom op til min kollega igen, kunne jeg fortælle, at jeg nok lige havde taget mit bedste billede nogensinde, siger Aimee Jan, der lever af at være undervandsfotograf.

Et stumt skrig

Kerim Sabuncuoglu vandt prisen for årets ‘Conservation Photographer of the Year’. Den gives til den fotograf, som viser farerne, der truer havets liv og økosystem - eller som indgyder til håb og bedring - på den mest kraftfulde måde.

Fotografiet viser en død muræne, der er blevet kvalt af noget mistet fiskesnøre. Murænen har bidt sig fast i en skarp krog og har viklet sig ind snøren, mens den har forsøgt at slippe fri.

Murænen her blev kvalt af en fiskesnøre - og er nu med til sætte fokus på, hvad der truer havets økosystem (Foto: Kerim Sabuncuoglu)

Læs mere på Videnskab.dk: En gylden ring, dansende polarlys og kosmiske farveorgier: Årets astrofoto er kåret

- Hver eneste rotation har langsomt kvalt det stakkels dyr mere og mere, indtil den ikke kunne trække vejret længere. Billedet viser et stumt skrig, siger fotografen Kerim Sabuncuoglu til Ocean Photography Awards, skriver Videnskab.dk.

Du kan se flere flotte, skræmmende og fascinerende billeder på Videnskab.dk’s hjemmeside.

