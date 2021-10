Skjult grottekammer husede muligvis nogle af verdens sidste neandertalere

En af neandertalernes sidste levesteder har formentlig været på klippeøen Gibraltar.

Arkæologer har fundet et skjult, afsides klipperum ved havhulen Vanguard Cave, hvor en gruppe af de sidste neandertalere formentlig levede.

Det skriver Live Science, ifølge Videnskab.dk.

- I og med sandet, der skjulte kammeret, var 40.000 år gammelt, og kammeret derfor var ældre, må det have været neandertalere, som levede i hulen, skriver Clive Finlayson, der er direktør for Gibraltars nationalmuseum, i en mail til Live Science og tilføjer, at neandertalere levede i Europa og Asien fra mellem 200.000 til 40.000 år siden.

Læs mere på Videnskab.dk: Spillede neandertalerne kryds og bolle i en hule i Gibraltar?

Finlayson og hans hold var i færd med at nærstudere Vanguard Cave i august måned, da de stødte på et hidtil ukendt hulrum.

Hulrummet var 13 meter langt og stalaktitter, en type drypsten, hang fra kammerets top.

På bunden af kammeret fandt forskerne jordiske rester fra losser, hyæner, gåsegribbe og en havsnegl, der formentlig blev båret ind i kammeret af en neandertaler, skriver arkæologerne i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Vanguard Cave er en del af et større klippesystem på Gibraltar kendt som ’Gorham’s Cave Complex’.

Her har arkæologer tidligere fundet et væld af beviser for, at neandertalere levede for tusindvis af år siden, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Gibraltars nationalmuseum kalder i en pressemeddelelse undersøgelserne for »indledende«, og da kammeret er helt nyopdaget, er det endnu ikke beskrevet i en videnskabelig artikel.

Men vi kan forvente at læse mere om 'neandertalerne og hemmelighedernes kammer' i fremtiden. Nu vil arkæologerne nemlig se nærmere på kammeret i Vanguard Cave, hvor de håber på at lære nyt om, hvad der muligvis var et af neandertalernes sidste levesteder.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvorfor forsvandt neandertalerne?

Nærdødsoplevelser kan have en evolutionær forklaring, foreslår nyt dansk studie

Forskere undrer sig over Rigspolitiets advarsel mod lovlig hash: 'Helt mærkeligt'