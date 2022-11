Skjult under isen: Enorm flod fundet under Antarktis

Den 460 kilometer lange flod kan få Antarktis til at miste is hurtigere end troet

En hidtil ukendt flod er opdaget under Antarktis' islag.

Floden er 460 kilometer lang og dræner vand fra et område på størrelse med Frankrig og Tyskland tilsammen, ifølge det nye studie.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

- Da vi først begyndte at opdage søer under Antarktis is for et par årtier siden, troede vi, de var isolerede fra hinanden, siger Martin Siegert, der er glaciolog ved Imperial College London, i en pressemeddelelse fra Imperial College London.

- Nu er vi ved at forstå, at der er et helt system dernede, som er forbundet af et stort netværk af floder, ligesom der ville være, hvis ikke der var tusindvis af meter is ovenpå.

Læs mere på Videnskab.dk: Skjult verden fuld af liv fundet under Antarktis

Forskerne ved endnu ikke, hvilken indflydelse dette flodsystem har på afsmeltningen af Antarktis.

Dog er formodningen, at det enorme flodsystem kan være med til at accelerere afsmeltningen, som vil føre til mere vand i flodsystemet, som igen vil fremskynde afsmeltningen.

- Vi ved, hvilke områder af Antarktis der mister is, og hvor meget de mister, men vi ved ikke nødvendigvis hvorfor. Det kan være, vi voldsomt undervurderer, hvor hurtigt systemet vil smelte ved ikke at medregne indflydelsen fra disse flodsystemer, siger Christine Dow, der er glacial hydrolog ved University of Waterloo i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Derfor er det vigtigt i fremtiden at forstå, præcis hvilken rolle flodsystemet spiller for at forstå afsmeltningen på Antarktis.

