Skjulte sig i solens skær: Asteroide på størrelse med køleskab fløj tæt forbi Jorden

Asteroider kan komme lynhurtigt og fra enhver retning, og kan derfor være svære at se, før de er lige over os, som et tæt ‘flyby’ i søndags atter har påvist

I søndags var en asteroide tæt på at besøge vores planet, da den fløj nær forbi Jordens atmosfære ved Antarktis, inden den fortsatte sine bane forbi kloden.

’Asteroid 2021 UA1’ – som asteroiden så mundret er blevet kaldt, er det tredjetætteste flyby-objekt nogensinde, som er fløjet tæt forbi Jorden uden at ramme os.

Det skriver CNET, ifølge Videnskab.dk.

Asteroiden var omkring to meter i diameter og ville ikke have gjort den store skade, hvis den kolliderede med Jorden, da størstedelen af den i givet fald ville have brændt op i atmosfæren.

Det store klippestykke fløj omkring 3.000 kilometer over Jorden. På grund af dagslys så astronomerne den ikke, før den var lige over os.

Herunder kan du se en video af asteroidens rejse tæt forbi Jorden:

Til sammenligning var det tætteste flyby-objekt nogensinde asteroiden ’2020 VT4’, der i november 2020 drønede forbi Jorden med en afstand på 400 kilometer, hvilket er næsten den samme højde som Den Internationale Rumstation (386 kilometers højde, red.).

’Asteorid 2021 UA1’ fra i søndags kom mod Jorden fra samme retning som Solen, hvilket gjorde den nærmest umulig at spotte for astronomer, skriver CNET

En del af NASA’s kommende NEO Surveyor-mission (Near-Earth Object, red.), skal blandt andet være med til at sørge for, at astronomer fremover også kan se potentielt farlige asteroider i blinde vinkler – såsom dem, der ligger i Solens retning.

