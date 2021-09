Skørt: Mand kan ændre sine pupillers størrelse på kommando

Det har hidtil været dømt uden for vores kontrol at styre vores pupiller direkte, men et tysk forskerhold har undersøgt en ung mand, der øjensynligt gør det umulige

Vores pupiller udvider sig og trækker sig sammen for at tilpasse sig mængden af lys. Denne proces sker automatisk og er umuligt at få kontrol over. Eller rettere sagt: Man troede, det var umuligt. Men for én studerende ved det tyske Ulm Universitet er historien en anden.

Det skriver LiveScience, ifølge Videnskab.dk.

Den 23-årige mand henvendte sig til sin professor Christoph Strauch, der er hovedforfatteren bag det nye casestudy.

Den unge mand fortalte, at han midt i sine teenageår fandt ud af, at han kunne styre størrelsen på sine pupiller.

Det er før set, at mennesker indirekte kan ændre på deres pupilstørrelse. For eksempel kan nogle individer trække pupillerne sammen ved at forestille sig et mørkt rum, fortæller Strauch.

Det nye ved denne sag er imidlertid, at den studerende kan styre pupillernes størrelse på kommando. Der var ingen tegn på, at han brugte nogle ’tricks’.

Et forskerhold med Strauch i spidsen studerede den unge mands unikke færdighed indgående, blandt andet ved brug af funktionelle MR-skanninger, der viste, at visse områder i hjernen forbundet med vilje lyste op, når manden styrede sine pupiller.

Alt i alt kunne den unge mand udvide sine pupiller op til en diameter på 2,4 mm, og trække dem sammen til kun 0,88 mm.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Forskere dyrker mini-hjerner med 'øjne', der reagerer på lys

Hvalhajer har 'tænder' i øjnene, viser nyt studie

Vores pupiller udvides, når vi ser på attraktive mennesker - uanset om de er nøgne eller ej