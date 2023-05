Skræmmende antal T-rex-dinosaurer på Jorden

1,7 milliarder T-rex nåede at leve på vores jord, før den ikoniske dinosaur-art mødte sin bratte, meteor-forskyldte ende, viser helt ny forskning. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Selvom 1,7 milliarder af de enorme, kortarmede kødædere kan lyde af meget, er det nye estimat betydeligt lavere, end forskere hidtil har troet. I et andet studie fra 2021 lød vurderingen, at antallet lå på hele 2,5 milliarder T-rex.

Den nye analyse er baseret på en ny udregningsmodel og opdaterede oplysninger om dinosaurens vækst og reproduktion, fortæller forskeren bag studiet, evolutionær økolog Eva Griebeler.

- Blandt andet er vi blevet klogere på T-rexens levetid og formeringsrater, siger hun ifølge ScienceAlert.

Økologen testede sin model på data fra 23 nulevende arter af reptiler, fugle og pattedyr og fandt, at den var ret præcis sammenlignet med den tidligere brugte model. Dette antydede, at den også kunne fungere for Tyrannosaurus rex.

En af forskerne bag studiet fra 2021 har da også anerkendt det nye estimat og siger ifølge ScienceAlert, at det nye antal T-rex er 'mere realistisk'.

Eva Griebeler mener, at hendes model, som fokuserer på maksimal levetid, alder ved kønsmæssig modning og maksimale årlige afkomstal, også kan bruges til at estimere populationsstørrelsen for andre uddøde arter, skriver ScienceAlert.

Tyrannosaurus Rex levede i slutningen af kridttiden for 68 til 66 millioner år siden og blev op til 12 meter lang med en vægt på op til 7 tons.

Det nye studie er udgivet i tidsskriftet Palaontology.

