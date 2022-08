Slangeforsker dræbt af slange

- Der var engang, hvor forskerne kategoriserede dyr som enten gode eller dårlige for mennesket. Men sådan ser vi ikke længere på tingene.

Sådan udtalte den amerikanske biolog og zoolog William 'Marty' Martin til The Baltimore Sun i 1993. Emnet var hans livslange passion - klapperslangen.

Nu er Martin død, 80 år gammel, tragisk nok efter at være blevet bidt af netop en klapperslange.

Det skriver Washington Post ifølge Videnskab.dk.

Martin dedikerede store dele af sit liv til klapperslangerne og stod bag adskillige studier, herunder det 450-sider lange magnum opus om klapperslangen Crotalus horridus og ødelæggelsen af dens habitat. Han arbejdede uafhængigt af universiteterne og andre klassiske forskningsinstitutioner og troede på, at feltarbejdet var vejen frem.

Han var derfor også et kendt ansigt på mange af vandreruterne i og omkring sit hjem i West Virginia, fordi han fra tidligt forår til sent efterår ledte efter klapperslangernes reder for at holde øje med populationen.

Gennem sit arbejde prøvede Martin både at forske i og uddanne om slangerne, som han så som misforståede, og i et portræt i online-mediet Terrain.org fra 2019 blev han derfor døbt 'Klapperslangernes Ambassadør', skriver Videnskab.dk.

Det er desværre ikke første gang, at en højt profileret dyreforkæmper falder på sit eget sværd. For næsten 16 år siden døde den anerkendte dyre- og miljøforkæmper Steve Irwin, da han blev stukket i hjertet af en pilrokke.

Irwin var kendt for sit TV-program 'Krokodillejægeren', en natur-dokumentarserie, der advokerede for et noget anderledes syn på mange af verdens mest udskældte og frygtede arter - og i 1999 hjalp ingen ringere end William 'Marty' Martin med et afsnit om netop Crotalus horridus.

Og netop det latinske navn bed Irwin mærke i.

- Det lyder jo som om, det betyder horribel klapperslange. Men de er ikke horrible. De er ikke onde. De er ikke grimme, udtalte Irwin dengang ifølge Videnskab.dk.

William 'Marty' Martin efterlader sig en kone, søskende, børn, stedbørn og et enkelt barnebarn.

