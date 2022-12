Slanger har to styks klitoris

Opdagelsen indikerer, at slangesex måske involverer mere forførelse og mindre tvang end tidligere antaget

Mens forskning i kønsorganet hos handyr længe har været under luppen, er undersøgelser af klitoris hos hundyr sjældne.

Derfor ved vi først nu mere om det kvindelige kønsorgan, som nogle slangearter snor sig rundt med. Og det viser sig, at de faktisk har to, også kaldet ‘hemiclitoris’.

Opdagelsen kan vise sig ændre vores opfattelse af slangeparring, skriver The University of Adelaide i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Et internationalt forskerhold har for første gang undersøgt og lavet anatomiske beskrivelser af klitoris hos ni forskellige slangearter, der ikke er hermafroditter, og sammenlignede med kønsorganet fra hanner af samme arter.

Det gjorde de ved at dissekere og anvende bio-billeddannelsesteknikker til at finde de små hjerteformede klitorisser.

På de øverste billede (a) ses arten Dødsormen (Acanthophis antarcticus), som forskerne dissekerede for at undersøge slangens klitoris, som ses på billede (b). Nederst ses skanningsbilleder af den dissekerede slange. (Foto: Luke Allen)

Og ved nærmere undersøgelse viser det sig, at slangernes klitorisser består af røde blodlegemer og nerver, hvilket tyder på, at de kan stimuleres og svulme op under parring.

- Det er vigtige resultater, fordi tidligere forskning har antydet, at slangeparring menes at involvere tvang af hunnen, og ikke forførelse, fortæller medforfatter Kate Sanders, professor i evolutionær biologi fra University of Adelaide, i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

De overraskende resultater, som er publiceret i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B kan skabe en bedre forståelse af slangers køn, evolution og kan ændre på, hvordan vi hidtil har antaget, det foregår, når slanger parrer sig.

- Nu hvor vi har fået anatomien mere på plads, kan vi på en måde dreje antagelsen af, at parring foregår via tvang, og overveje, at det faktisk kan skyldes forførelse, siger Kate Sanders i pressemeddelelsen.

