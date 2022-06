Smart mikronål kan gøre det lettere at få medicin i øjet

Det er vist de færreste, der har lyst til at tænke på at få sprøjtet medicin ind i øjet med en nål.

Men det kan altså være nødvendigt, selvom det ikke lyder særligt rart.

Det er det blandt andet, fordi nethinden, der spiller en central rolle for vores syn, svækkes med årene. Og det er en af de ledende årsager til synsnedsættelse og blindhed for voksne over 60.

Derfor har en række forskere nu udviklet en ny mikronål, der kan gøre det lidt mindre besværligt.

Det skriver den amerikanske forskningsinstitution Terasaki Institute for Biomedical Innovation, der har været med til projektet, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Det er nemlig ikke helt uproblematisk at behandle sådanne øjensygdomme. I dag kræver det med den gængse teknologi flere injektioner at behandle sygdommene, hvilket øger risikoen for at skade nethinden. Derudover kan der opstå en bakteriel infektion, når nålene skal trækkes ud igen.

Den nye mikronål udmærker sig derfor ved kun at skulle injicere medicin en gang. Nålen er derudover udstyret med en hydrogel, som forsegler hullet i nethinden efter stikket. Og derefter bliver nålen siddende, indtil den nedbrydes biologisk. På den måde undgår man også risikoen for infektion, når nålen skal ud igen.



Så selvom nålen kun er blevet testet på grise og kaniner, ser det altså ud til, at fremtiden kan komme til at se lidt lysere ud for dem, hvis syn begynder at svækkes.

