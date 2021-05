Smart! Nuttet firben trækker vejret under vand

Alle landlevende væsener kommer fra havet, men nogle har holdt mere fast i de akvatiske rødder end andre, og nogle på ganske overraskende vis.

En af disse er anolerne, en type firben, der, viser det sig, kan ‘trække vejret’ under vand, ved lave en iltholdig boble på næsen. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Når anoler møder et rovdyr, dykker de, som så mange andre firben, i sikkerhed på bunden af deres vandhul, og her bliver de, indtil faren er forbi.

- Nogle er villige til at udholde ekstrem hypoxi (lavt iltindhold i blodet, red.), før de kommer op til overfladen igen, hvis der er et formodet rovdyr til stede, forklarer evolutionærbiolog Chris Boccia til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Det var under et af disse flugtdyk, at forskerne bed mærke i, at de små kræ kunne forblive under vandet i op til 18 minutter.

At sådan et lille iltåndende væsen kunne være så lang tid under vand, forbløffede forskerne, men et dyk med et undervandskamera afslørede hemmeligheden.

- Semi-akvatiske anoler udånder luft ind i en boble, som hænger fast på deres hud, fortæller Chris Boccia til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

- Derefter gen-indånder firbenene luften, en manøvre, vi har døbt ‘genånding’, efter scuba-teknologien.

Hvordan boblen helt præcis virker, ved forskerne endnu ikke. Ifølge forskerne er det endda en mulighed, at anolerne kan bruge boblen til at trække ilt ud af det omkringværende vand, gennem den kemiske proces diffusion.

Visse insekter og edderkopper bruger samme metode til at dykke i lang tid, men forskerne forventede ikke at se det hos firben, som er et hvirveldyr og skal bruge langt mere ilt.

Evnen til at genånde blev observeret i fem grupper af anolearter, som ikke er direkte beslægtede, men alle er semi-akvatiske, og blev endda observeret i en mere primitiv form hos nogle udelukkende landgående anoler.

