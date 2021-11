Smart overtræksdæk skal få flere til at cykle om vinteren

Et nyt overtræksdæk som kan lynes på skal gøre cyklen klar til et isglat underlag på få minutter. Dansk forsker hilser teknologien velkommen, men forholder sig skeptisk

Sneen har lagt sig som en dyne over vejen. Cykelstien er glat, og du skal på arbejde.

Du gad egentlig godt cykle, men cykelstien er måske ikke ryddet, og sjappet kan få dit glatte sommerdæk til at skøjte rundt.

Den udfordring har to norske iværksættere nu forsøgt at løse. I samarbejde med forskere har de nemlig lavet et overtræksdæk med lynlås, som skal gøre det nemmere for cyklister at komme frem, uanset om underlaget er sne, slud, is eller grus.

Det skriver Forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Fidusen er, at det blot skal tage få minutter at lyne dækket på, så flere hopper op på cyklen om vinteren, siger Paul Magne Amundsen, en af idémagerne bag teknologien, til Forskning.no.

- Når man kaster første blik på vores produkter, tænker man måske, at det er finurligt. Men det er faktisk ret enkelt. Det er egentlig bare at sy en lynlås på, siger Paul Magne Amundsen, der i dag er leder af virksomheden Retyre, som udspringer af forskningsarbejdet.

DTU-lektor og transportforsker Anders Fjendbo Jensen vurderer, at dækket kan gøre det lettere relativt hurtigt at tilpasse cyklen efter vejrforholdene.

- Hvis det er det, der gør, at flere har lyst til at tage cyklen en morgen, hvor vejret og underlaget ellers ikke gjorde det oplagt, er det en god løsning, fortsætter Anders Fjendbo Jensen til Videnskab.dk.

En DTU-undersøgelse af danskernes transportvaner viser, at flere faktisk dropper cyklen, når kulden bider sig fast i kinderne om vinteren.

Derfor kan dækket været en god idé. Men Anders Fjendbo Jensen mangler dog stadig at se, hvor længe et overtræksdæk holder - og om det kan holde stand, når grus og sjap konstant sætter sig på lynlåsen.

Anders Fjendbo Jensen giver point til iværksætterne for deres forsøg på at løse en reel udfordring, fordi der er en stor sæsonvariation i, hvor meget folk cykler.

Han påpeger dog, at den slags teknologi ikke må fjerne fokus fra, at bedre adgang til gode cykelruter også ser ud til at få flere op på cyklen i vintermånederne, som et studie fra Toronto i Canada viser.

- Der er flere, der siger, at de vil cykle mere, hvis drift og vedligehold af cykelstierne ville blive bedre.

Så dækket er én mulighed. Men det skal følges op med veje, der er fremkommelige i de kolde måneder. Selvom det kan lyde dyrt at rydde byernes cykelstier til relativt få cyklister, kan det være en god prioritering for byerne.

Det kan nemlig opretholde forventningen om, at det altid er muligt at tage cyklen, vurderer Anders Fjendbo Jensen.

