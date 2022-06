Smelte-stigning i Nordgrønland: Steget med 55 procent på et årti

I gennemsnit er der i Nordgrønland smeltet 42,3 gigaton - det vil sige milliarder ton - is bort om året fra oktober 2018 til december 2021

Gletsjerne forsvinder hurtigere og hurtigere. Polerne smelter.

Og særligt de allernordligste grønlandske gletsjere smelter nu i rekordfart.

Sådan konkluderer et studie, der er anført af DTU Space og netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Geophysical Research Letters, ifølge Videnskab.dk.

'Vi kan konstatere, at der sker en markant forøgelse af afsmeltningen af gletsjerne i det nordlige Grønland,' siger professor Shfaqat Abbas Khan fra DTU Space, der har stået i spidsen for forskerholdet bag det nye studie, i en pressemeddelelse.

I gennemsnit er der smeltet 42,3 gigaton - det vil sige milliarder ton - is bort om året fra oktober 2018 til december 2021.

Læs mere på Videnskab.dk: Ny bestand af isbjørne opdaget i Sydøstgrønland - og de trives uden havis

Til sammenligning smeltede blot 27,2 gigaton årligt i perioden februar 2003 til oktober 2009.

Mellem 2018 og 2021 smeltede der dermed 15 milliarder ton mere is om året end fra mellem 2003 og 2009. Der svarer til, at der - godt 10 år senere - smelter 55 procent mere is om året i Nordgrønland.

'Det store tab af is fra disse små gletsjere skyldes, at de er mere følsomme overfor igangværende temperaturændringer og derfor smelter hurtigere, end vi ser mange andre steder i Arktis,' forklarer Shfaqat Abbas Khan fra DTU Space, ifølge Videnskab.dk.

Studiet fokuserer på gletsjere i det nordlige Grønland, som ikke direkte er forbundet med Indlandsisen. De små gletsjere udgør omkring 4 procent af Grønlands isdækkede områder, men de bidrager med 11 procent af det samlede tab af is fra Grønlands isdækkede områder.

Læs mere på Videnskab.dk: Arktisk oase på kanten til kollaps



Dermed leverer de også et stort bidrag til de globale havstigninger, understreger forskerne bag.

Isen i Grønland smelter på grund af den globale opvarmning, som rammer hårdere her end i andre regioner i verden, fastslår seniorforsker og medforfatter til det nye studie William Colgan fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), ifølge Videnskab.dk.

Ændringerne er registreret ved hjælp af højdemålinger med de amerikanske satellitter, ICESat og ICESat-2.

Forskningen er lavet i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), NASA Goddard Space Flight Center, Utrecht University, University of Bristol og Københavns Universitet.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Se, hvor mange leveår der tabes ved forskellige sygdomme, i nyt dansk kæmpe-register



Mysteriet om den sorte døds oprindelse er løst, hævder nyt studie



Nyt lægemiddel fører til stort vægttab hos 9 ud af 10