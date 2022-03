Snurretop-asteroides hemmelighed afsløret

Det er måske lykkedes japanske forskere at finde ud af, hvordan den særegne asteroide Ryugu er opstået.

Stenprøver, som blev hentet hjem fra asteroiden af en japanske rumsonde i 2020, viser, at asteroiden ikke er en solid sten, men i stedet er en sammensætning af en masse mindre sten.

Asteroiden Ryugu er derfor måske ikke en asteroide. Det er muligvis en gammel komet.

Det skriver Universe Today ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Japansk rumkapsel med asteroidestykke er landet sikkert

Siden Ryugus opdagelse i 1999 har forskere troet, at den har været en asteroide. Men allerede dengang var der elementer, som pegede i en anden retning. Der er nemlig en stor sandsynlighed for, at Ryugu har en høj koncentration af organisk materiale.

Spørgsmålet, som forskerne stillede sig selv, var derfor: Hvis Ryugu praktisk talt er en bunke sten, der blev skabt, ved at to mindre asteroider kolliderede, hvordan kan der så være så meget organisk materiale på den?

Forskernes teori er, at Ryugu i et tidligere liv var en komet, men hvis is er smeltet, fordi den er fløjet forbi Solen for mange gange, skriver Universe Today ifølge Videnskab.dk.

Kometers sammensætning er cirka 50 procent flygtige stoffer, såsom vand, kuldioxid og methan, og cirka 50 procent stenmateriale. De bliver derfor også kaldt ‘beskidte snebolde’.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan opdages farlige asteroider med kurs mod Jorden

Noget andet, der indikerer, at Ryugu engang har været en komet, er det faktum, at den roterer meget hurtigt om sin egen akse. Hvis den tidligere har bestået af meget is, der stille og roligt er fordampet, har den også tabt masse og er krympet ind.

Vægttabet har accelereret rotationshastigheden, og det kan forklare, at Ryugu roterer så hurtigt. Det kan tilmed have skabt en centrifugalkraft så stærk, at det har overgået tyngdekraften fra Ryugus masse, og forårsaget den karakteristiske form som en snurretop.

Forskerne konkluderer, at de tre karaktertræk - at Ryugu ikke er solid, at den har organisk materiale, og at den har form som en snurretop - viser, at den er en gammel komet, skriver Universe Today ifølge Videnskab.dk.

De mener derfor, at deres resultater er et godt argument for, at andre asteroider med samme karaktertræk formentlig også er kometer, der er blevet til asteroider.

Derfor er der nu igangsat nye missioner til andre asteroider, der ligner Ryugu.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Vild teori: Vores univers har en tvilling, som bevæger sig baglæns i tid

Hvor sandsynligt er det, at en atomkrig bryder ud?

Ny teori: Derfor forsvandt vikingerne pludselig fra Grønland