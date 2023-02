Søm gennem kraniet og begravet med ansigtet nedad – nu ved vi hvorfor

En ung kvinde med hullet fra et søm i kraniet og ansigtet vendt nedad i sin grav har undret forskerne i årtier - nu tyder undersøgelser på, at det kan skyldes datidens overtro om epilepsi

Siden 1970'erne er arkæologer vendt tilbage til ét bestemt sted på Sardinien - højen Monte Luna, hvor en række grave fortæller om livet ved Middelhavet for over 2.000 år siden.

Særligt én grav har dog forundret forskerne. I den ligger en kvinde højst usædvanligt med ansigtet nedad - og med et hul i kraniet, som om nogen har hamret et søm igennem.

Men hvorfor?

Det spørgsmål har i et nyt studie nu bragt os ét skridt tættere på at besvare - begge usædvanlige forhold kan nemlig sammenkædes med epilepsi.

Det skriver LiveScience

Forskerne bag det nye studie har taget udgangspunkt i omfattende fotografering samt nye undersøgelser af kvindens skelet.

Ifølge forskerne var begravelser, hvor den afdødes ansigt blev vendt nedad, et udtryk for, at personen havde været syg.

Det søm-formede hul i kraniet er imidlertid dét, der har peget forskerne i retning af epilepsi. De nye undersøgelser tyder nemlig på, at sømmet måske først er blevet banket i kvindens kranie efter hendes død, så hendes epilepsi ikke kunne 'smitte'.

- Idéen var, at den sygdom, der slog den begravede ihjel, kunne blive et problem for hele lokalsamfundet, fortæller en af forfatterne bag studiet D'Orlando til LiveScience.

Man kan skimte hullet i kvindens kranie på billedet yderst til højre. (Foto: R. Paba)

De nye undersøgelser har ifølge Videnskab.dk også vist, at kvindens kranie bar tegn på et voldsomt fald, der kunne skyldes epilepsi-anfald.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Archaeological Science: Reports.

