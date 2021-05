Søskendesex? Vilde dyr er ret ligeglade med indavl

Det er en almen antagelse, at indavl er skidt og skal undgås under alle omstændigheder. Og mens det nok er en god regel at leve efter, lader det ikke til, at der er meget opbakning omkring den i naturen.

At dyr bør undgå at parre sig med familiemedlemmer har ellers været en grundantagelse i hundredvis af studier, men det komplette billede er tilsyneladende mere komplekst end som så.

Sådan lyder konklusionen i et svensk studie, som har set på en række vilde dyrs parringsvaner.

Det skriver Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Det svenske studie er et metastudie, som har sammenlignet 139 studier lavet over 40 år, på i alt 88 forskellige arter.

Studiet forsøger dermed at afgøre en langvarig debat om, i hvor stort omfang dyr undgår indavl, noget, som ellers af mange har været betragtet som en selvfølge, men som ikke blev bakket op af observationer i naturen.

- Dyr lader til at være ligeglade med, om deres potentielle mage er bror søster, fætter, kusine eller et ubeslægtet individ, når de skal vælge, hvem de parrer sig med, fortæller evolutionsbiolog Regina Vega Trejo, ifølge Phys.org. Det skriver Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Eske Willerslev løfter dynen over 35.000 år gamle sexvaner

Eftersom, at langt de fleste vilde dyr ikke bærer tydelige tegn på længere indavl, mener forskerne, at det i stedet skal undersøges, hvilke andre faktorer som påvirker, hvordan dyr undgår indavl.

I studiet så man også på studier, der har undersøgt indavls-undvigelse blandt mennesker, men heller ikke her fandt man belæg for dette, skriver Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Studiet kan være et vigtigt redskab for bevaringsindsatser rundtomkring i verden, hvor man helst vil vedligeholde et højt niveau af genetisk mangfoldighed.

Her lader det til, at dyrene nogle gange bør få en hjælpende hånd, når det gælder om at vælge mage.

Andre artikler fra Videnskab.dk

Hvalp fra istiden spiste et af verdens sidste uldhårede næsehorn

Top 5: Se de vildeste dyre-penisser

9 ting du ikke vidste om dyrs sexliv