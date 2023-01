Søvn-tip fra forskere: Jagt dagslyset

Hvis du har svært ved at falde i søvn om aftenen, kan det betale sig at opsøge dagslys tidligt på dagen. Det stiller nemlig dit indre ur

Har du svært ved at falde i søvn, kan du med fordel opsøge mere udendørs dagslys. Mængden af naturligt lys ser nemlig ud til at påvirke din døgnrytme, så du falder tidligere i søvn.

Det skriver University of Washington i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

På alle fire årstider fra 2015 til 2018 fik 507 studerende ved University of Washington i USA målt deres søvnmønstre og lyseksponering via en monitor, de hver især havde om håndleddet.

Målingerne viste, at de studerendes døgnrytmer og søvnmønstre ændrede sig, alt efter hvor meget naturlig lys og kunstigt lys, de blev eksponeret for, og hvornår på dagen det skete.

Ifølge studiets seniorforfatter, Horacio de la Iglesia, professor i biologi fra University of Washington, er det tidspunkt, du falder i søvn, et resultat af hvornår og hvor meget lys, du eksponeres for i løbet af dagen.

- Mange af os bor i byer med masser af kunstigt lys og en livsstil, der holder os indendørs i løbet af dagen, fortæller han i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Det, denne undersøgelse viser, er, at vi er nødt til at komme ud - selv i et lille stykke tid og især om morgenen - for at få den naturlige lyseksponering. Om aftenen skal vi minimere skærmtid og kunstig belysning for at hjælpe os med at falde i søvn, uddyber han.

Læs mere på Videnskab.dk: Din døgnrytme er som et ur, der skal stilles: 4 gode råd til at få styr på den

Det viser sig nemlig, stik modsat hvad studiets forskere regnede med, at de studerende på skoledage sov 40 minutter senere om vinteren end om sommeren og ligeledes vågnede 27 minutter senere om vinteren.

Studiets resultater peger på, at det naturlige dagslys har en større virkning på vores døgn- og søvnrytme, end det kunstige indendørs-lys har. Men at begge dele skruer vores døgnrytme frem eller tilbage.

- Det, vi fandt ud af, er, at lys i løbet af dagen, især om morgenen, fremmer dit indre ur, så du bliver træt tidligere om aftenen, men lyseksponering sent på dagen eller tidligt om natten vil forsinke uret, så du først bliver træt senere, forklarer Horacio de la Iglesia ifølge Videnskab.dk.

- Da de studerende ikke blev eksponeret nok af dagslys i løbet af vinteren, blev deres biologiske ur, der regulerer døgnrytmen, forsinket i forhold til om sommeren, slutter han.

Studiet er udgivet i tidsskriftet Journal of Pineal Research.

