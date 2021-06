Spædbørn ser ting, som voksne ikke kan se

Når vi er cirka et halvt år gamle, ændres måden, hjernen opfatter visuel information

Hvis du nogensinde fanger din lille trold i at sidde og stirre på noget, som tilsyneladende ikke er der, kan det være, at de har fanget et glimt af noget, du slet ikke har set.

Babyer under syv måneder gamle kan nemlig opfatte visuel information, som i den mere modne hjerne går tabt, i den måde informationen bliver behandlet.

Det skriver MedicalXpress ifølge Videnskab.dk.

Selvom voksenhjernen i princippet sagtens kan se et objektet, som kun er synligt meget kortvarigt, opfatter vi slet ikke objektet, hvis der med det samme bagefter dukker et andet objekt op i vores synsfelt, som fanger vores opmærksomhed.

Fænomenet hedder ‘visual backward masking’, og bruges i synsforskning, til at forstå, hvordan hjernen bearbejder information.

Når vi ser noget, behandles den visuelle information stykvis, og bevæger sig fra de nedre af hjernens visuelle områder til de øvre, bottom-up. Når informationen er bearbejdet, sendes signalerne tilbage, nedad gennem de samme områder, top-down.

Men en sjælden gang imellem, som hvis vi ser to objekter for hurtigt efter hinanden, går der ged i den visuelle behandling, og så opfatter vi voksne slet ikke det første objekt, skriver MedicalXpress.

Det samme gør sig ikke gældende for spædbørn under syv måneder, til gengæld.

Efter en række forsøg, som involverede spædbørn, computerskærme og billeder af ansigter, konkluderer et forskerhold i et nyt studie, at de helt små ikke bliver snydt af den optiske illusion.

De opfatter begge objekter og har endnu ikke samme fortolkningsprocesser i hjernen, som kan forstyrres af ny information i form af objekt nummer to.

'Visual backward masking' illustreret. I forsøgene så børn og voksne først et ansigt og dernæst fire prikker. Hos voksne erstattede de fire prikker ansigtet, mens spædbørnene opfattede begge objekter. (Illustration: Chuo University, LAIMAN)

Vores visuelle center ændrer sig altså drastisk i det første halvår af vores liv, hvilket gør os bedre til at tolke visuel information som eksempelvis uklare billeder, hvilket babyerne ikke er i stand til, ifølge MedicalXpress.

Studiet blev udgivet i tidsskriftet PNAS.

