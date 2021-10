Spektakulært: Astronaut fotograferer polarlys fra rummet

Polarlys er ikke et usædvanligt syn for astronauterne på ISS, men nogle gange er det smukkere end andre

En fransk astronaut tog for nyligt et spektakulært fotografi fra rummet af rødt og grønt polarlys, der slanger sig ud over et kæmpe område af Jorden og langt op i atmosfæren.

Billedet, der blev taget fra Den Internationale Rumstation ISS, er særdeles betagende, fordi Jorden bliver lyst op af Månen.

Det skriver Business Insider, ifølge Videnskab.dk.

Det er ikke særligt usædvanligt for astronauter at se polarlys, men den 20. august var udsigten lidt mere grandios, end den plejer at være.

Det giver astronauten, Thomas Pesquet - ham, som tog billedet - udtryk for i et tweet.

- Endnu en aurora, men den her er speciel, fordi den er så lys. Det er fuldmånen, der lyser skyggesiden af Jorden op, så det nærmest er ligesom dagslys, skriver Thomas Pesquet på Twitter.

En anden astronaut fra besætningen, Megan McArthur, fortæller, at polarlysene også har imponeret hende.

- Jeg var ikke overrasket over polarlysene, men jeg var ret overrasket over, hvor betagende de virkelig var, og hvor fascinerende det var at se med mine egne øjne, siger hun til Business Insider, ifølge Videnskab.dk.

Polarlys er et resultat af, at elektrisk ladede partikler fra Solen rammer vores planet. Partiklerne bliver afbøjet af Jordens magnetfelt og rejser herefter mod Nord- og Sydpolen på grund af Jordens magnetfelt. Med tiden vil partiklerne miste hastigheden, fordi de kolliderer med atmosfærens atomer.

Atmosfærens atomer absorberer energien fra partiklerne, og når de afgiver den energi igen, sker det i form af stråler - blandt andet i form af det grønne og røde lys, som vi ser, når der er polarlys, skriver Videnskab.dk.

Nogle gange er solvinden kraftigere end andre gange, og derfor varierer graden af polarlys. Den 20. august må Solen have givet ekstra los, siden Thomas Pesquet var i stand til at fange et billede af polarlys med så meget pondus.

