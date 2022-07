Spektakulært fund af undersøiske gejsere på 2,5 kilometers dybde

Ved en undersøisk bjergkæde 2,5 kilometer under havoverfladen ud for Mexicos vestkyst har amerikanske forskere gjort et spektakulært fund.

På dybhavets bund har de fotograferet et hydrotermisk felt, der består af skorstenslignende søjler så høje som tre-etagers bygninger.

Søjlerne, som kaldes hydrotermiske væld, fylder et areal på størrelse med en fodboldbane og spyr gloende hed mineralholdig væske fra Jordens indre ud i havvandet. Det skriver Lehigh University ifølge Videnskab.dk.



Et af de hydrotermiske væld fotograferet med et undervandskamera. (Foto: Woods Hole Oceanographic Institution, National Deep Submergence Facility, remotely operated vehicle Jason team, National Science Foundation)

Det nyfundne hydrotermiske felt er det hidtil største fundet i området East Pacific Rise på bunden af det østlige Stillehav.

- Vi er forbløffede over, at ikke blot er feltet meget aktivt, det er også det største i området og varmere end noget andet felt med hydrotermiske væld kendt i denne del af East Pacific Rise, som har været studeret gennem de seneste 30 år, siger marinebiolog Daniel Fornari fra forskningsorganisationen Wood Hole Oceanographic Institution, i en pressemeddelelse.

Forskerne troede i første omgang, at de høje søjler var inaktive vulkanspir eller hydrotermiske skorstene, der var gået i stå for længe siden, fortæller de i pressemeddelelsen fra Lehigh University i USA.

Men da de lavede analyser af væsken og temperaturen på vældenes overflade, opdagede de, at feltet stadig er aktivt.

Væskerne er op til 400 grader celsius, og vældene slår dermed også varmerekord for hydrotermiske felter omkring East Pacific Rise.

East Pacific Rise er en bjergkæde på bunden af det østlige Stillehav. Bjergene er dannet af tektoniske plader, og forskere har siden 1970’erne fundet flere hydrotermiske felter for foden af dem.

Hydrotermiske væld er forbundet til vulkansk aktivitet og findes flere steder i verdenshavene. Omkring vældene findes spektakulære økosystemer og unikke organismer, der ikke bruger fotosyntese til at overleve.

Forskerne bag det nye fund fortæller, at de har brugt avanceret teknologisk udstyr blandt andet undervandsdroner og laserscanning til at kortlægge og analysere det nyfundne hydrotermiske felt.

I årene frem vil de følge med i, hvordan feltet ændrer sig, for eksempel når en vulkan går i udbrud i nærheden.

