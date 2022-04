Spøjst studie: Oscar-vindere lever længere end andre filmskuespillere

Noget tyder på, at verdens største skuespilpris giver et vist sundhedsboost

Det kan virkelig få en til at ranke ryggen, når man bliver anerkendt for noget, man har arbejdet hårdt for.

Men noget tyder på, at det ikke alene giver godt humør – i hvert fald hvis man er skuespiller af den kaliber, der bliver nomineret til en Oscar.

Et nyt studie har nemlig afdækket, at Oscar-vindere i gennemsnit lever adskillige år længere end deres kolleger.

Det skriver MedicalXpress ifølge Videnskab.dk.

Studiet indsamlede data på 934 skuespillere, der mellem 1929 og 2020 var blevet nomineret til eller havde vundet den prestigiøse Academy Award.

De sammenlignede herefter med data fra en kontrolgruppe bestående af 2.111 jævnaldrende skuespillere, der havde spillet med i de samme film som Oscar-kandidaterne.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan giver vi tarmen et bedre liv

Resultatet lød, at Oscar-vinderne havde en gennemsnitlig levetid på 77,1 år, hvor de, der kun opnåede en nominering, kun kunne håbe på 73,7 år. Kontrolgruppen kom ind på en tæt tredjeplads med 73,6 år.

Men den forventede levealder er steget siden 1929, og derfor brugte forskerne en statistisk model til at forudsige, hvor gamle de nulevende skuespillere i alle tre grupper kan forvente at blive. Oscar-vindere kan således regne med 81,3 år, nominerede 76,4 år og ikke-nominerede 76,2 år.

Forskerne kan dog ikke sige noget om, hvorfor det forholder sig sådan, men de har et par hypoteser. Én lyder, at Oscar-vinderne generelt har et mindre stressende liv, når først de har vundet den gyldne statuette

Så måske er der en ekstra grund til, at skuespillerne er så glade, når de holder takketale fra scenen i Dolby Theatre.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Har du styr på penissen?

Druk' i virkeligheden: Hvad ville en konstant promille på 0,5 gøre ved dig?

Endnu et 'perfekt' firkantet isbjerg er dukket op i Antarktis - hvad er forklaringen?