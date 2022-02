Spor efter forsvundet kontinent i Europa

Klemt inde mellem Europa, Afrika og Asien har der formodentlig ligget et helt kontinent for sig selv.

Sådan lyder konklusionen fra et hold forskere, der mener, at kontinentet for godt 40 millioner år siden banede vejen for, at pattedyr fra Asien kunne vandre til Europa og udkonkurrere de indfødte pattedyr.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har navngivet kontinentet ‘Balkanatolia’, og det menes at have været et lavtliggende kontinent, der kom op til overfladen, da niveauet i verdens have faldt for omkring 34 millioner år siden.

Ifølge forskerne har Balkanatolia udgjort en slags bro, der forbandt Europa, Afrika og Asien, sådan som kontinenterne så ud dengang, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Og det gør kontinentet, lyder det, til en mulig brik i puslespillet til at forstå, hvordan de første asiatiske pattedyr kom til det sydlige Europa.

Det har nemlig længe været et ubesvaret spørgsmål, hvorfor et stort antal af indfødte pattedyr forsvandt fra Vesteuropa, mens nye, asiatiske pattedyr dukkede op, og man fik en ‘pludselig’ udryddelsesbegivenhed.

Tidligere studier har peget på, at der kan have været en landmasse til stede, der gjorde det muligt for dyrene at vandre, skriver Videnskab.dk.

Forskerne undersøgte spørgsmålet ved at kigge på alle fossiler, der tidligere er blevet fundet i området. Med brug af geologisk data kunne de så rekonstruere geografiske ændringer i regionen.

Balkanatolia dækker i dag over områder i Balkanhalvøen og dele af Tyrkiet, men præcis hvordan denne sydlige landmasse så ud, forbliver dog omdiskuteret.

