SSI udvikler ny vaccine

Hvor man før har forsøgt at bekæmpe malaria i de mennesker, som allerede er smittet, prøver en ny, delvist danskudviklet vaccine en anden tilgang.

Vaccinen, som nu skal afprøves på de første frivillige, gør kroppen i stand til at snige antistoffer med over i de malariabærende myg, hvilket forhindrer malaria-parasitten i myggen i at udvikle sig og sprede sig til andre.

Det skriver Statens Serum Institut, der er med til at udvikle vaccinen, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

På trods af tiltag som medicin, insektmiddel og myggenet smitter malaria årligt 200 millioner mennesker og forårsager en halv million dødsfald.

Malaria forårsages af parasitten plasmodium, som ikke stammer fra myg, men spredes mellem mennesker via myg.

Når en myg suger blod fra en person med malaria, overføres parasitten til myggen, hvor den bliver ved med at udvikle sig, så den kan smitte den næste person, myggen stikker.

Den nye, såkaldte ‘transmissionsblokerende vaccine’, stikker et kæp i hjulet på denne plan.

Vaccinen skaber antistoffer i kroppen på mennesket, og når malariamyggen suger blod, optager den antistofferne, hvorefter antistofferne neutraliserer malariaparasitten i myggen, så den ikke længere kan overføres til andre.

Vaccinen er designet til at skulle bruges sammen med andre malariabehandlinger, som bekæmper sygdommen i dens forskellige stadier.

- En vaccine, der slår parasitten ihjel, mens den stadig er inde i myggen, kan stoppe smittespredning og dermed sygdom og død i de ramte afrikanske befolkninger, fortæller Michael Theisen fra SSI, som leder vaccineprojektet, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Statens Serum Institut forventer at have afsluttet det første kliniske forsøg - et såkaldt fase 1-forsøg - i midten af 2022.

