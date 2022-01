Stærk kobling: Herpes-variant kan føre til sklerose

Ifølge et nyt studie har smittede med herpes-varianten Epstein-Barr virus 32 gange større chance for at udvikle multipel sklerose

Sygdommen multipel sklerose er med stor sandsynlighed forårsaget af herpesinfektionen Epstein-Barr virus.

Det er konklusionen på et nyt studie, som forskere fra Harvard T. H. Chan School of Public Health for nyligt har publiceret.

Der findes endnu ikke en kur mod multipel sklerose, og man ved endnu heller ikke med sikkerhed, hvad der er skyld i sygdommen, men studiet er ifølge forskerne et stort skridt i den rigtige retning.

Det skriver forskningsinstituttet Harvard T. H. Chan School of Public Health i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Herpesvirsussen Epstein-Barr påvirker omkring 95 procent af alle voksne og er blandt andet årsagen til kyssesyge. Ofte vil man dog aldrig opleve symptomer fra en infektion.

Læs mere på Videnskab.dk: Styrketræning kan måske bremse sklerose

Forskerne har længe spekuleret i, om Epstein-Barr-virus er nøglen til at forstå sklerose, men det har været svært at bevise sammenhængen mellem de to, fordi Epstein-Barr-virus er så udbredt en virus, samtidig med at sklerose er så sjælden.

Ifølge en af forskerne bag projektet Alberto Ascherio, der er professor i epidemiologi, er studiet her det første, som er rigtigt overbevisende.

- Det er det første studie med troværdig bevis på kausalitet. Det er et stort skridt, fordi det lægger op til, at de fleste tilfælde af sklerose kan undgås ved at stoppe infektion med Epstein-Barr-virus, og at et fokus på Epstein-Barr-virus kan lede til kuren mod sklerose, siger Alberto Ascherio i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

Studiet blev foretaget med mere end 10 millioner unge voksne i det amerikanske militær, hvoraf 955 blev diagnosticeret med sklerose. Forskerne analyserede prøver, der blev taget af militæret to gange om året, for at følge forholdet mellem de to sygdomme.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Højt indtag af kaffe giver lavere risiko for multipel sklerose

Da de analyserede resultaterne, viste det sig, at risikoen for sklerose blev 32-doblet efter infektion med Epstein-Barr-virus, mens det var upåvirket i forbindelse med andre virusser.

Forskerne kunne desuden konkludere, at symptomer fra sklerose typisk dukkede op 10 år efter infektion med Epstein-Barr-virus.

»Der er i øjeblikket ikke nogen effektiv måde at forhindre eller behandle infektion med Epstein-Barr-virus, men en vaccine eller målrettet antivirus-medicin mod ‘EBV’ kunne i sidste ende lede til en kur mod sklerose,« siger Alberto Ascherio i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

Cirka 600 danskere får diagnosen multipel sklerose hvert år, hvoraf to tredjedele er kvinder. Det er et mysterium, som forskere prøver at løse.

Forskere spekulerer også i et andet sklerose-relateret mysterie, der handler om, at risikoen for at få sklerose er meget forskellig, alt efter hvor i landet du bor.

For eksempel er der væsentligt større risiko for at blive ramt af sklerose, hvis du bor i Aarhus sammenlignet med København.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Første kortlægning: Sclerose rammer oftere aarhusianere end københavnere

Geotermi: Danmark ligger ovenpå et skatkammer af vedvarende energi – men hvor meget af den kan vi udnytte?

Glem de ustyrlige vikinger på svampetrip – krigerne var disciplinerede, og togterne velforberedte